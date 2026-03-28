"Домогосподарки з 3D-принтерами": гендиректор німецького Rheinmetall розкритикував виробників українських дронів

Голова правління німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер дав розлогу оцінку українському сектору виробництва безпілотних літальних апаратів. Він висловив сумнів щодо інноваційності українських розробок та їхньої здатності конкурувати на ринках Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Atlantic Саймону Шустеру.

Під час розмови на заводі в Унтерлюссі журналіст поцікавився, як українські дрони, що ефективно знищують важку техніку, впливають на традиційний бізнес Rheinmetall. Паппергер зазначив, що розглядає український досвід радше як адаптацію наявних рішень, аніж як новий етап у розвитку технологій.

«Це просто гра з Лего. Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони створюють інновації за допомогою своїх маленьких безпілотників, і кажуть: 'Вау! ' — і це чудово. Ну й гаразд. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», — наголосив Паппергер.

Журналіст зауважив, що Україна демонструє найвищі темпи виробництва дронів серед демократичних країн, і навів приклади компаній Fire Point та Skyfall. На це очільник Rheinmetall відповів, що масштабування відбувається за рахунок спрощених методів виробництва.

«Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація», — додав голова концерну.

Паппергер підкреслив різницю між масовим збиранням пристроїв та розробкою складних військових систем, якими займаються світові гіганти оборонної індустрії.

Одним із ключових аспектів інтерв’ю стала можливість інтеграції українських дронів у системи озброєння країн НАТО. На думку Паппергера, попри бойову ефективність, українські виробники зіткнуться з непереборними труднощами на західному ринку.

Голова Rheinmetall переконаний, що Україна не зможе продавати свої дрони Альянсу через жорстку бюрократію та регуляторні норми. На його думку, українські компанії не зможуть отримати необхідні ліцензії, які вимагають західні стандарти та оборонні регулятори.

Нагадаємо, раніше телеканал Fox News опинився у центрі скандалу через використання відео з українськими дронами-перехоплювачами, які помилково представили як американську розробку.

У сюжеті про військову операцію США в Ірані були показані кадри застосування українських безпілотників Sting, створених компанією «Дикі Шершні», які використовуються для знищення російських дронів Shahed. При цьому на відео було видно логотип українського виробника.

Згодом ведучий телеканалу визнав помилку та відзначив високий рівень українських технологій, наголосивши на ефективності, швидкості та доступності цих дронів, а також підкресливши їхню важливу роль у сучасній війні.