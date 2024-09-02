Дослідники США знайшли ймовірне місце запуску нової російської ракети з ядерним двигуном — Reuters

Згідно з супутниковим знімком, ймовірне місце розташування російської крилатої ракети з ядерним двигуном 9M370 "Буревісник", яку очільник РФ Володимир Путін називав "непереможною", — за 475 км на північ від Москви.

Про це йдеться у матералі Reuters.

Будівельний проєкт, який примикає до сховища ядерних боєголовок, і відомий під двома назвами, а саме "Вологда-20" і "Чебсара", може бути місцем для розміщення нової ракети. Об'єкт розташований за 475 км на північ від Москви, йдеться у повідомленні дослідників зі США.

Нагадаємо, Путін заявив, що ця зброя, яку НАТО назвала SSC-X-9 Skyfall, має майже необмежену дальність дії та може уникнути протиракетної оборони США. Але деякі західні експерти заперечують його твердження і стратегічну цінність "Буревісника". Ба більше, зброя несе ризик нещасного випадку з викидом радіації.

Ймовірне місце розташування російської крилатої ракети 9M370 "Буревісник" / Фото: Planet Labs

За оцінкою аналітика дослідницької та аналітичної організації CNA Декера Евелета, 9 горизонтальних стартових майданчиків, які будують, розташовані трьома групами всередині високих берм, щоб захистити їх від нападу або запобігти випадковому вибуху в одній і підриву ракет в інших.

Берми з’єднані дорогами з тим, що, на думку Евелета, ймовірно, є будівлями, де обслуговуватимуть ракети та їхні компоненти, а також з наявним комплексом із п’яти бункерів для зберігання ядерних боєголовок.

"Це місце призначене для великої стаціонарної ракетної системи, і єдиною великою стаціонарною ракетною системою, яку вони (Росія) зараз розробляють, є Skyfall", — сказав Евелет.

Міноборони РФ та посольство у Вашингтоні не відповіли на прохання Reuters прокоментувати його оцінку, стратегічну цінність "Буревісника", результати його випробувань і ризики, які він становить.

Ідентифікація ймовірного місця запуску ракети свідчить про те, що Росія продовжує її розгортання після серії випробувань за останні роки, затьмарених проблемами, сказали Евелет і другий дослідник Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї.

Льюїс погодився з оцінкою Евелета після перегляду зображень. Зображення "вказують на щось дуже унікальне, зовсім інше. І, очевидно, ми знаємо, що Росія розробляє цю ракету з ядерним двигуном".

Ганс Крістенсен з Федерації американських вчених, який також вивчав знімки з Вологодської області РФ на прохання Евелета, сказав, що на них, здається, видно стартові майданчики та інші елементи, можливо, пов’язані з "Буревісником". Проте він не може дати остаточну оцінку, оскільки Москва зазвичай не розміщує ракетні установки поряд зі сховищами ядерних боєголовок.

Евелет, Льюїс, Крістенсен і троє інших експертів заявили, що звичайною практикою Москви є накопичення ядерних навантажень для ракет наземного базування далеко від місць запуску, за винятком тих, що розташовані в розгорнутих силах з міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

Але розміщення "Буревісника" у Вологді дозволить російським військовим накопичувати ядерні ракети у своїх бункерах, роблячи їх доступними для швидкого запуску, сказали Льюїс та Евелет.

У звіті Національного центру повітряно-космічної розвідки ВПС США за 2020 рік йдеться, що якщо Росія успішно введе на озброєння "Буревісник", це дасть Москві "унікальну зброю міжконтинентальної дальності".

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін представив експериментальну крилату ракету з ядерним двигуном "Буревісник", проте вона може бути не такою вже й "суперзброєю", як вважалося.

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