БпЛА Shahed / © Associated Press

Досвід українських військових став одним із ключових факторів розвитку сучасних систем протиповітряної оборони та виявлення безпілотників.

Про це пише Business Insider.

Нідерландська компанія Robin Radar, яка спеціалізується на системах виявлення БПЛА, заявила, що саме український досвід дозволив їй випередити конкурентів.

Системи компанії використовуються в Україні від 2023 року.

Генеральний директор Robin Radar Крістіан Брост визнав, що дані, отримані під час роботи в Україні, стали критично важливими для розвитку технологій компанії.

«Саме ті дані, які ми отримали з України, були дуже важливими для нас», — наголосив він.

За словами Броста, без досвіду роботи на українському фронті компанія навряд чи змогла б створити продукти нинішнього рівня.

Зараз технології Robin Radar, зокрема флагманський радар IRIS, активно розгортають на Близькому Сході.

У матеріалі зазначається, що Іран під час атак використовує ті ж типи безпілотників, які Росія застосовує проти України.

Компанія також працює у США та співпрацює з Міністерством внутрішньої безпеки.

Крістіан Брост прямо пов’язав успіх компанії у Північній Америці з українським досвідом.

«Якби не Україна та вся робота, яку ми там зробили, ймовірно, ми не мали б тих продуктів, які маємо в Північній Америці», — заявив він.

Business Insider також наголошує, що статус «перевірено в бою» став однією з головних вимог до сучасного західного озброєння.

Міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив, що виробники дронів повинні проходити перевірку технологій в умовах війни в Україні.

«На його думку, компаніям, які виробляють дрони, краще взагалі здатися та закрити бізнес, якщо їхні технології не проходять випробування на передовій в Україні», — йдеться у матеріалі.

