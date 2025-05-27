Дозвіл бити по базах РФ західними ракетами: Forbes написав про запаси України

Більше немає жодних обмежень щодо дальності зброї, поставленої Україні, але чи є сама зброя

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив 26 травня, що Берлін, а також Велика Британія, Франція та Сполучені Штати подовжили дозвіл Україні використовувати зброю західних поставок для широкомасштабних атак на військові цілі в будь-якій точці Росії.

Про це пише Forbes.

Видання називає цей дозвіл ознаменуванням «остаточного кінця давнього самонав’язаного табу».

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«Однак заява Мерца може викликати у Києваі розчарування, оскільки українські військові, ймовірно, витратили більшу частину ракет далекої дальності, отриманих у 2023-2024 роках», — зазначає видання.

Водночас перспективи можуть покращитися, якщо Німеччина, зокрема, нарешті передасть таку зброю Україні.

Також із посиланням на газету Le Monde, в Forbes нагадали заяву Мерца щодо відсутності обмежень.

«Більше немає жодних обмежень щодо дальності зброї, поставленої Україні — ні британцями, ні французами, ні нами, ні американцями. Це означає, що Україна тепер може захищатися, наприклад, атакуючи військові позиції в Росії… За дуже рідкісними винятками, вона цього не робила донедавна», — сказав Мерц.

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Тож які ракети має Україна і що дає цей дозвіл європейських лідерів?

Які ракети перебувають на озброєнні ЗСУ

Ключовими у переліку далекобійних систем, які перебувають на озброєнні ЗСУ, — французько-британські крилаті ракети SCALP-EG/Storm Shadow, а також американські ATACMS, які запускаються з установок HIMARS і M270.

Восени 2024 року ці ракети вже застосовувалися проти цілей у Росії, попри ядерні погрози з боку Кремля.

«Формально західні союзники дозволяли такі удари лише по цілях, пов’язаних із безпосередньою загрозою Україні. Нове рішення скасовує ці обмеження», — пише Forbes.

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Однак, як зазначають військові експерти, все ще відкрито питання інвентаризації.

За оцінками, до осені 2024 року Україна отримала менше 50 ракет ATACMS і вже витратила частину з них у серії ударів. Щодо SCALP/Storm Shadow, Україна, ймовірно, отримала кілька сотень одиниць, зокрема 40 ракет із Франції в січні.

Виробництво таких ракет обмежене: Франція та Британія разом із Італією колись закупили 1600 таких боєприпасів, і частина з них або використана, або вимагає ремонту. Поточні потужності дозволяють виготовляти лише 50–100 ракет SCALP на рік, хоча Франція інвестувала 2 мільярди євро для розширення виробництва.

Щодо німецьких крилатих ракет KEPD-350 Taurus — потужної зброї з дальністю понад 310 миль (499 км — ред.), то Берлін не розголошує передавання зброї Києву.

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«Це ознака того, що Німеччина може змінити свою політику щодо поставок без зайвого політичного тиску», — коментують джерела в оборонних колах.

Німеччина має на складах близько 600 ракет Taurus, хоча частина з них потребує оновлення. Їх потенційне використання разом із SCALP/Storm Shadow може дозволити ЗСУ завдавати ударів на глибину до 650 км — навіть по військових об’єктах навколо Москви. Проте практична дальність залежатиме від умов пуску, зокрема висоти польоту для уникнення російської ППО.

«Українські військові можуть отримати стратегічну перевагу, атакуючи російські бази бомбардувальників, пускові установки ракет і склади дронів ще на території РФ. Така тактика підпадає під принцип: „цілься в лучника, а не в стрілу“», — йдеться у виданні.

Проте все вирішить наявність і кількість боєприпасів та нове постачання зброї від західних партнерів.

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«Якщо Україна не має достатнього запасу ракет або не отримає значну кількість нових, дозвіл на удари по Росії матиме лише обмежений ефект», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже роз’яснив подробиці дозволу на удари далекобійними ракетами по Росії. Рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було прийняте кілька місяців тому.

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