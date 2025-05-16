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Дрон-оса для ЗСУ: Україна отримала нову зброю — подробиці
Комплекс охоплює кілька модифікацій безпілотників, адаптованих для роботи як удень, так і вночі, для виконання різних бойових завдань.
У Збройних силах України з’явився новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ ударний дрон українського виробництва «Веспа-15».
Про це повідомили в Міноборони.
Назва комплексу походить від італійського слова vespa — «оса». І це не випадково: дрони здатні завдавати точкових ударів, знищуючи не лише живу силу противника, але й бронетехніку, легкоброньовані об’єкти, автомобілі, бліндажі та інші укриття.
БпЛА можуть долати кілька десятків кілометрів до цілі зі значним бойовим навантаженням. Крім того, «Веспа-15» має високу стійкість до радіоелектронної протидії (РЕБ), що критично важливо в умовах сучасної війни.
Нагадаємо, в Україні представили далекобійний дрон літакового типу FP-1, що вражає ворожі цілі на стратегічній глибині. Точних характеристик БпЛА немає у відкритому доступі. На його стенді зазначено, що FP-1 вражає ворога на стратегічній глибині. Безпілотник несе бойову частину вагою до 120 кг і летить на відстань до 1600 км.