Ударний безпілотник українського виробництва «Веспа-15» офіційно допущений до експлуатації в ЗСУ / © Міноборони України

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У Збройних силах України з’явився новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ ударний дрон українського виробництва «Веспа-15».

Про це повідомили в Міноборони.

Назва комплексу походить від італійського слова vespa — «оса». І це не випадково: дрони здатні завдавати точкових ударів, знищуючи не лише живу силу противника, але й бронетехніку, легкоброньовані об’єкти, автомобілі, бліндажі та інші укриття.

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БпЛА можуть долати кілька десятків кілометрів до цілі зі значним бойовим навантаженням. Крім того, «Веспа-15» має високу стійкість до радіоелектронної протидії (РЕБ), що критично важливо в умовах сучасної війни.

Нагадаємо, в Україні представили далекобійний дрон літакового типу FP-1, що вражає ворожі цілі на стратегічній глибині. Точних характеристик БпЛА немає у відкритому доступі. На його стенді зазначено, що FP-1 вражає ворога на стратегічній глибині. Безпілотник несе бойову частину вагою до 120 кг і летить на відстань до 1600 км.