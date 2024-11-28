Дрони для України, ЄС та НАТО: фінський оборонний концерн зробив важливу заяву

У Фінляндії планують побудувати завод, який вироблятиме повітряні, наземні та морські безпілотники. До виробництва залучать українські оборонні компанії.

Фінський оборонний концерн Summa Defense Ltd заявив про намір побудувати у Фінляндії завод, який вироблятиме дрони для потреб України та ЄС.

Про це йдеться у пресрелізі Summa Defense Ltd, опублікованому в четвер, 28 листопада.

Головна мета нового заводу – швидко збільшити виробничі потужності для дронів, які потрібні на фронті в Україні, а також налагодити їхнє серійне виробництво для потреб Європи та НАТО. Очікується, що новий завод почне серійне виробництво дронів вже в першому півріччі наступного року.

"Попит на технології та виробничі потужності безпілотників високий. Безпілотники постачатимуться не лише до України, а й до країн Європейського Союзу та НАТО. Безпілотники стануть постійною частиною суспільства, відіграючи життєво важливу роль у забезпеченні критично важливих суспільних функцій у цивільних, оборонних та охоронних секторах", – зауважив генеральний директор Summa Defence Юссі Холопайнен.

Зазначається, що в концерні вважають цей крок "стратегічною інвестицією". Під цей проєкт буде створена дочірня компанія Summa Drones Ltd, яка створить спільне українсько-фінське підприємство, але збереже контрольний пакет акцій.

Серед українських компаній, які беруть участь у цьому проєкті, називають Kort, Elf Systems, Skyassist та MPS Development. Вже відомо, що новий завод виготовлятиме не лише БпЛА, а й наземні та морські безпілотники.

"Безпілотники, які стануть частиною продуктового портфеля Summa Defence Group через спільне підприємство, вже продемонстрували свою важливість і стратегічні можливості в Україні. Безпілотники відіграють ключову роль у захисті критично важливої ​​інфраструктури та в надзвичайних і рятувальних операціях. Створення виробництва у Фінляндії підвищує безпеку постачання як до України, так і на міжнародному рівні", – зазначив Холопайнен.

Summa Defence підкреслила, що прагне об'єднати учасників сектору оборони та безпеки, які разом створять сильну компанію, сфокусовану на технологіях подвійного призначення, які будуть корисними не лише військовим, а також і цивільному та охоронному секторам економіки.

Нагадаємо, редактор Defense Express Олег Катков заявив, що Україна має всі можливості для того, щоб наростити виробництво безпілотників до 1,5 млн штук на рік, зокрема необхідних на фронті fpv-дронів.

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