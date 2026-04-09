Дрони за $500 змінюють війну: Китай налагодив масове виробництво дешевої зброї
Дешеві дрони-камікадзе з Китаю можуть змінити правила війни — їхня вартість у десятки разів нижча за ракети.
Китай розгорнув виробництво дешевих дронів-камікадзе, які вже називають «міні-версіями “Шахедів”». Вартість одного такого безпілотника становить менше 500 доларів, що може кардинально змінити підхід до сучасної війни.
Про це йдеться в матеріалі ZeroHedge.
Що відомо про нові дрони
За даними відкритих джерел, нові безпілотники коштують близько 3000 юанів (приблизно 450 доларів) і мають такі характеристики:
дальність польоту — 20–30 км;
швидкість — до 200 км/год;
можливість запуску вручну або з платформи;
запуск із вантажівок або контейнерів.
Виробництвом займається китайська компанія FLYControl, яка працює на базі цивільної дрон-індустрії.
Масове виробництво і нові ризики
Аналітики зазначають, що китайська промислова база здатна швидко масштабувати випуск не лише таких компактних дронів, а й більших ударних безпілотників, створених на основі іранських та російських розробок. Їхня вартість також залишається відносно низькою — близько 20 тисяч доларів.
Такі системи вже довели свою ефективність у війнах останніх років, зокрема під час бойових дій між Україною та Росією, а також у конфліктах на Близькому Сході.
Як це змінює війну
Ключова перевага нових дронів — їхня масовість і дешевизна. Вони можуть використовуватися у «роях», перевантажуючи системи протиповітряної оборони та завдаючи шкоди навіть добре захищеним об’єктам.
Експерти вважають, що у найближчі роки держави почнуть накопичувати такі безпілотники у великих кількостях. Це вже змінює економіку війни: використання дорогих ракет для знищення дешевих дронів стає невигідним.
Що далі
На цьому тлі очікується активний розвиток дешевших систем протидії дронам, а також безпілотників-перехоплювачів.
Поширення таких технологій створює нові виклики для безпеки — як військових баз, так і цивільної інфраструктури, включно з електростанціями, дата-центрами та транспортними вузлами.
Нагадаємо, раніше Китай представив нову електромагнітну зброю, яка, за заявами розробників, здатна здійснювати до 2 000 пострілів на хвилину та працює майже безшумно.