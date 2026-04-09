Зброя
262
2 хв

Дрони за $500 змінюють війну: Китай налагодив масове виробництво дешевої зброї

Дешеві дрони-камікадзе з Китаю можуть змінити правила війни — їхня вартість у десятки разів нижча за ракети.

Кирило Шостак
Shahed

Shahed / © Associated Press

Китай розгорнув виробництво дешевих дронів-камікадзе, які вже називають «міні-версіями “Шахедів”». Вартість одного такого безпілотника становить менше 500 доларів, що може кардинально змінити підхід до сучасної війни.

Про це йдеться в матеріалі ZeroHedge.

Що відомо про нові дрони

За даними відкритих джерел, нові безпілотники коштують близько 3000 юанів (приблизно 450 доларів) і мають такі характеристики:

  • дальність польоту — 20–30 км;

  • швидкість — до 200 км/год;

  • можливість запуску вручну або з платформи;

  • запуск із вантажівок або контейнерів.

Виробництвом займається китайська компанія FLYControl, яка працює на базі цивільної дрон-індустрії.

Масове виробництво і нові ризики

Аналітики зазначають, що китайська промислова база здатна швидко масштабувати випуск не лише таких компактних дронів, а й більших ударних безпілотників, створених на основі іранських та російських розробок. Їхня вартість також залишається відносно низькою — близько 20 тисяч доларів.

Такі системи вже довели свою ефективність у війнах останніх років, зокрема під час бойових дій між Україною та Росією, а також у конфліктах на Близькому Сході.

Як це змінює війну

Ключова перевага нових дронів — їхня масовість і дешевизна. Вони можуть використовуватися у «роях», перевантажуючи системи протиповітряної оборони та завдаючи шкоди навіть добре захищеним об’єктам.

Експерти вважають, що у найближчі роки держави почнуть накопичувати такі безпілотники у великих кількостях. Це вже змінює економіку війни: використання дорогих ракет для знищення дешевих дронів стає невигідним.

Що далі

На цьому тлі очікується активний розвиток дешевших систем протидії дронам, а також безпілотників-перехоплювачів.

Поширення таких технологій створює нові виклики для безпеки — як військових баз, так і цивільної інфраструктури, включно з електростанціями, дата-центрами та транспортними вузлами.

Нагадаємо, раніше Китай представив нову електромагнітну зброю, яка, за заявами розробників, здатна здійснювати до 2 000 пострілів на хвилину та працює майже безшумно.

