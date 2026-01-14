Михайло Федоров / © Getty Images

Сили оборони України найближчим часом мають отримати нові технологічні засоби, які дозволять суттєво збільшити глибину ураження ворожих позицій. Йдеться про розроблення та впровадження аналогів російського безпілотника «Молнія», а також про масове застосування дронів з керуванням через оптоволокно.

Про це заявив Михайло Федоров під час свого виступу у Верховній Раді.

За словами урядовця, рішення про необхідність термінового впровадження нових типів озброєння було ухвалене на найвищому рівні.

«Нам потрібно терміново впровадити нові засоби, зокрема дрони, які дозволять збільшити глибину ураження ворога. Ми це рішення вже ухвалили на позаминулій Ставці і тепер втілюємо в життя. Тобто аналоги російських 'Молній' мають з’явитися у нас, у нас є велика кількість виробників, які це роблять», — наголосив Федоров.

Окрім аналогів швидкісних баражувальних боєприпасів, пріоритетом стають дрони на оптоволокні. Ця технологія робить безпілотники несприйнятливими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника та забезпечує ідеальну якість картинки до моменту удару.

Федоров назвав це «одним із ключових завдань», яке має бути реалізоване вже найближчим часом.

Федоров планує змінити логістику: для чого це потрібно

Окрему увагу Федоров приділив проблемі нерівномірного розподілу дронів між бойовими підрозділами. Він заявив про намір запровадити гарантований мінімальний рівень забезпечення для кожної бригади.

Це критично важливо для планування бойових операцій, адже командири повинні мати впевненість у наявності ресурсів на кілька місяців вперед.

«Тому що сьогодні 80% забезпечення отримує певна кількість підрозділів і потрібно вирівняти цей графік, щоб усі наші підрозділи, зокрема Сили територіальної оборони, мали достатню кількість дронів, аби працювати на своїй ділянці фронту», — пояснив Федоров.

Нагадаємо, Україна вперше офіційно підтвердила розробника крилатої ракети «Паляниця» — ним є Державне київське конструкторське бюро «Луч». Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі з іноземними партнерами та представниками українського ОПК.

Назва ракети публічно пролунала 24 серпня 2024 року, а частину характеристик розкрили 2025-го на міжнародній виставці MSPO у Польщі. За відомими даними, «Паляниця» має дальність до 650 км, бойову частину вагою 100 кг та оснащена комбінованою системою навігації, що забезпечує високу точність ураження цілей.