Друге місце після F-16: експерт з авіації розповів про винищувачі, які може отримати Україна

Костянтин Криволап порадив зважати не на загальний рейтинг літаків, а на ресурси, які є в України.

Триває обговорення можливості Швеції передати Україні винищувачі Gripen. Ще напередодні вступу країни до НАТО там заявляли, що у разі захисту авіацією Альянсу, власний парк літаків можна буде частково вивільнити.

Експерт з авіації Костянтин Криволап надав коментар "24 Каналу" щодо літаків Gripen для України.

Gripen можна поставити на друге місце після американських літаків, зважаючи на ресурси, які має Україна. F-16 найбільш вдалий варіант для боротьби з РФ, вважає фахівець.

"Gripen – на другому місці. Крім цього, літаки Швеції могли б розв'язати серйозну проблему – проблему використання ракет Storm Shadow, SCALP EG і, сподіваюся, TAURUS, якщо Німеччина наважиться нам їх передати", – розповів Костянтин Криволап.

Він додав, що Gripen створений саме під такі системи, а F-16 для цього ще треба налаштовувати. Він трохи менший, ніж F-16, але водночас дуже потужний, адже може взяти практично те саме навантаження. Йдеться про близько 7 тонн. Попри те, що сам Gripen важить майже 20.

До того ж цей літак простий в аеродромному обслуговуванні. Тобто він може просто сісти на автобан, туди під'їде спеціальна машина, фахівці його швидко оглянуть і він полетить далі.

Чи має Україна можливості для обслуговування винищувачів Gripen

За словами фахівця, літак Gripen потребуватимиме технічного обслуговування на завод у Швеції.

"Наприклад, F-16 треба обслуговувати на аеродромі. Але з іншого боку, якщо з Gripen щось трапиться, то його треба вести на завод у Швецію, бо розгалуженої системи ремонту по всій Європі, як F-16, він не має", – зауважив експерт з авіації.

Однак цей винищувач гарний у маневрах, озброєнні, адже може нести все те саме, що й американські літаки, але також має додатково європейські системи озброєння.

Проте варто зважати на той факт, що для української військової інфраструктури буде непросто опанувати одразу два літаки.

"З іншого боку, ймовірно, це доведеться робити, щоб могти доставити до місць ураження ракети Storm Shadow, SCALP-EG і, сподіваємось, TAURUS", – йдеться у коментарі.

Нагадаємо, очільник швецького оборонного відомства Пал Йонсон заявив, що його країна може доправити до України свої винищувачі Gripen. Проте поки що обговорення цього рішення тривають.

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