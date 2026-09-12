«Дуже позитивні результати»: Україна тестує відповідь на реактивні «Шахеди»

Дрон-перехоплювач / © Міністерство оборони

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Силам оборони буде легше протистояти російським реактивним «Шахедам», коли Україна матиме достатню кількість засобів для їхнього перехоплення.

Про це розповів прессекретар Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері Radio NV.

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За його словами, наразі складно назвати конкретні терміни завершення випробувань українських перехоплювачів. Водночас розробники вже тестують такі дрони, а отримані результати дають підстави для оптимізму.

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«Я не буду зараз казати, що там місяць, два, три. Зараз наші розробники проводять тестування наших реактивних дронів-перехоплювачів. Звісно, про деталі ми не можемо говорити, але те, що я знаю, те, що бачу, є дуже позитивні результати й на них дуже сподіваємось», — сказав Братчук.

Він додав, що наступним важливим завданням для України має стати масштабування цих процесів. Йдеться про необхідність досягти рівня, який уже існує у боротьбі зі звичайними «Шахедами». Водночас Росія продовжує застосовувати проти України і традиційні ударні дрони.

«На сьогодні ворог, зокрема, на південних наших теренах, як і по інших наших регіонах, у тому числі вночі, застосовує як реактивні дрони, так і так звані звичайні дрони. Зрозуміло, аби підсилити атаки й перевантажувати систему протиповітряної оборони. Тоді ми дійсно зможемо сказати, ми закриваємо небо, як це зробили відповідно щодо мопедів без реактивного двигуна», — додав Братчук.

Окремо він зазначив, що під час війни обидві сторони постійно отримують інформацію одна про одну. За словами Братчука, зазвичай спочатку на полі бою з’являється новий вид озброєння, а вже після цього починається пошук ефективної протидії йому.

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«Зараз не скажу, що давайте посипати голову попелом, що ми там проґавили відповідно створення ворогом реактивних дронів. Про них знали, відповідно про те, що ворог експериментує, теж розуміли прекрасно.Так, навчилися. Так, змогли. Так, масштабували. І тут треба віддати належне росіянам. Масштабувати вони вміють. Оце маємо навчитися робити й ми. І є такі приклади, коли ми дійсно швидко навчаємося і масштабуємо відповідні процеси. Тому щодо дронів, реактивних перехоплювачів дуже хочеться цього масштабування», — зауважив Братчук.

Раніше повідомлялося, що у Києві ще щонайменше місяць можуть тривати регулярні повітряні тривоги через атаки російських реактивних безпілотників.

Ми раніше інформували, що російські окупаційні війська знову передають відеосигнал на свої БпЛА за допомогою ретрансляторів, розгорнутих на території Білорусі вздовж кордону з Україною.

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