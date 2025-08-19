Два недоліки "Фламінго": експерти повідомили, що робить нову ракету вразливою

Аналіз нової української ракети від Defense Express / © Associated Press

Українська крилата ракета FP-5 «Фламінго» має значний потенціал, але і два критичних недоліки.

Так оцінили ракету військові експерти порталу Defense Express.

Ракета, при своїй простоті конструкції, що дозволяє масове виробництво, має бойову частину вагою 1000 кг та дальність польоту 3000 км. Проте, за ці переваги, очевидно, доводиться «платити».

Великі розміри та висока помітність

Через відсутність можливості складання крила та запуск з катапульти, а не з транспортно-пускового контейнера, ракета має великі габарити. Її злітна вага становить 6 тонн, а розмах крил — 6 метрів.

Чим більший об’єкт, тим легше його виявити, зазначають експерти. Крім того, для здешевлення та спрощення виробництва «Фламінго» не має технологій, що зменшують радіолокаційну помітність. Хоча низький політ може допомогти уникнути наземних радарів, для радарів винищувачів ракета може стати легкою мішенню.

Залежність від двигуна

Другим потенційно проблемним місцем є двигун. Зважаючи на великі розміри ракети, він має бути досить потужним. Defense Express припускає, що «Фламінго» може використовувати двигун, подібний до тих, що встановлюють на бізнес-джети, проте з меншими вимогами до надійності, оскільки він повинен пропрацювати лише кілька годин.

Шанс на успіх

Експерти вважають, що успішне застосування такої ракети можливе завдяки гострому дефіциту засобів ППО у російських агресорів, особливо за першим рубежем оборони. Саме це, на думку аналітиків, дозволяє повільним українським дронам проникати глибоко на територію Росії.

Нагадаємо, вже 2025 року обіцяють бойове застосування української ракети «Фламінго».

також військовий експерт Романенко пояснив, чи варто сподіватися, що ця зброя стане «срібною кулею» і скільки таких ракет потрібно, щоб завдати РФ шкоди.