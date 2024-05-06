Дві країни Заходу профінансують виробництво зброї в Україні – Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї оборонною промисловістю України.

Про це він сказав на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна, повідомляє "Європейська правда".

"У нас є додаткові незаконтрактовані спроможності і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів. У нас є ініціатива, яку ми називаємо "Зброярі", і по цій ініцативі вже дві перші країни зголосилися профінансувати виробництво в Україні. Це Данія та Канада. Ми шукаємо додаткові кошти сьогодні для того, щоб виробляти більше в Україні", – розповів міністр.

Він уточнив, що мова йде про виробництво бронетехніки і закінчуючи системами безпілотних і літальних, і наземних комплексів.

"Сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об’ємі. Це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони", - резюмував Олександр Камишін.

Нагадаємо, генерал-лейтенант розповів, як ATACMS вплинули на бойові дії.

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