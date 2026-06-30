Двопартійний законопроєкт у Сенаті США має пришвидшити передачу боєприпасів Україні

Конгрес США / © Associated Press

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У Сенаті США зареєстрували двопартійний законопроєкт, який передбачає спрощення процедур для швидшого постачання Україні боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба сенатора Тіма Кейна, інформує РБК-України.

Ініціаторами законопроєкту стали сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн та сенатор-республіканець від штату Техас Джон Корнін. Документ отримав назву «Закон про прискорення європейських інвестицій в оборону України».

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Автори законопроєкту зазначають, що його ухвалення дозволить забезпечити більш стабільні та оперативні поставки великих партій боєприпасів, необхідних Україні для протидії російській агресії.

Крім того, документ покликаний заохотити європейських союзників до збільшення інвестицій у підтримку України та розширити виробничі можливості оборонної промисловості США.

«Українці продемонстрували неймовірну стійкість і здатність до адаптації на полі бою, і я пишаюся тим, що з початку війни США, НАТО та наші інші партнери об’єдналися, щоб підтримати оборону України перед обличчям жорстокого вторгнення Путіна», — наголосив Кейн.

Після цього сенатор пояснив, що запропонований механізм дозволить ефективніше підтримувати Україну завдяки тіснішій взаємодії із союзниками та пришвидшенню передачі необхідних боєприпасів.

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Своєю чергою Джон Корнін заявив, що чинна система погодження експорту озброєння є надто повільною, через що затримуються поставки, критично важливі для українських військових.

«Наш законопроєкт, заснований на здоровому глузді, скоротить бюрократичні перешкоди, щоб пришвидшити процес придбання та передачі нашими союзниками певних боєприпасів Україні», — додав він.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону США про контроль за експортом озброєнь (AECA). Зокрема, пропонується запровадити механізм попереднього схвалення закупівлі та передачі окремих видів боєприпасів Україні країнами НАТО та іншими партнерами до 31 грудня 2030 року з можливістю продовження дії механізму до 2035 року.

Йдеться про такі види озброєння:

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155-мм артилерійські снаряди;

155-мм артилерійські снаряди Excalibur зі збільшеною дальністю;

боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS;

боєприпаси для керованої реактивної системи залпового вогню GMLRS.

Водночас документ зберігає чинні вимоги щодо контролю за кінцевим використанням озброєння. Також Україна повинна буде письмово гарантувати, що не передаватиме ці боєприпаси третім сторонам без згоди США.

Нагадаємо, союзники по НАТО готуються ухвалити нові рішення щодо довгострокової підтримки України.

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