Ефективність системи протиповітряної оборони, яка є в Україні, різко зросла – радник глави МВС

Ефективність системи протиповітряної оборони, яка є в Україні, різко зросла – радник глави МВС

В Україну продовжують постачати озброєння.

Ефективність системи протиповітряної оборони, яка є в Україні, різко зросла. ППО продовжує створювати багато проблем для російських повітряних і ракетних операцій, повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

В Україну також продовжують постачати озброєння. На цьому наголосив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами, ще на другий день війни президент РФ казав, що українське ППО подавили і в Україні немає авіації, немає вертольотів. Він тоді помилявся.

"Наразі те, що ми кожного дня збиваємо по кілька ракет говорить про те, що Росії ніяк не вдається дотиснути наше ППО", – зазначив Денисенко.

Він також додав, що сподівається, росіянам не вдасться цього зробити. В Україну партнери продовжують постачати зброю, щоб ми могли захиститись.

Як повідомлялося, у Львівській області збили дві російські крилаті ракети: цілями були цивільні об'єкти. Винищувачі окупантів країни-агресорки Росії із території Білорусі нанесли удар крилатими ракетами по території України анприкінці минулої доби, 5 квітня. Уламки ракети впали на околицях Радехова. Жертв і постраждалих немає

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