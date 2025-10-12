Ефективність ППО України проти балістики впала до 6%: Романенко назвав причину

Різке падіння ефективності ППО щодо балістичних ракет

Противник вніс програмні корекції у свої балістичні ракети (зокрема, модифікації ракет типу «Іскандер-М» та «Кинджал»), які дозволяють їм виконувати маневри на фінальній ділянці маршруту. Це значно ускладнює супровід та перехоплення цілей, навіть для передових західних систем.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» розповів про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24».

«Модифікували, зробили корекцію програмного забезпечення на цих ракетах. І це дозволило на кінцевому етапі наведення маршруту на наші цілі», — сказав він.

Він повідомив про критичне зниження ефективності української протиповітряної оборони у боротьбі з балістичними ракетами.

За його даними, є суттєве падіння ефективності ППО: показник зниження балістичних ракет впав з близько 42% до приблизно 6%.

Ігор Романенко наголосив на нагальній потребі вивчити ці ворожі зміни та адаптувати контрзаходи. Він також додав, що Україна вже передала зібрану статистику та інформацію компаніям-виробникам систем ППО для можливого коригування програмного забезпечення.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, готує довготривале військове протистояння, що виходить далеко за межі поточної війни в Україні.

Москва планує різко наростити виробництво новітніх танків Т-90М, створюючи довгострокову загрозу для НАТО.

Водночас військовий аналітик Михайло Самусь зазначив, що у 2026 році Росія може зіткнутися із дефіцитом особового складу.