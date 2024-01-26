Ексголова Google наполягає на розгортанні в Україні дронів-камікадзе на основі ШІ – ЗМІ

Технологія розпізнавання цілей, яка базується на штучному інтелекті, дозволяє завдавати ударів у тилу противника навіть без допомоги GPS.

Останнім проектом колишнього гендиректора Google Еріка Шмідта є дрони White Stork на базі штучного інтелекту, які можуть діяти на передовій в Україні.

Про це пише The Messenger Business.

Згідно зі звітом у Forbes, заснований Шмідтом стартап White Stork ("Білий лелека") масово вироблятиме дешеві, потенційно одноразові дрони-камікадзе, які використовують штучний інтелект для візуального націлювання. Ці дрони можуть працювати навіть за умови перешкод для GPS, які усувають можливості зв’язку. Дрони також несуть невелику кількість вибухівки.

Проєкт, названий на честь національного птаха України, подав документи про реєстрацію бізнесу в серпні 2023 року за допомогою низки ТОВ. Подробиць небагато, але відомо, що одним із співробітників є Себастьян Тран – співзасновник лабораторії місячних знімків Google.

Шмідт закликав надати більше безпілотників для війни в Україні від моменту подання документів на "Білого лелеку". У коментарі до Wall Street Journal у липні 2023 року Шмідт написав, що за кілька місяців навчання солдати можуть керувати безпілотниками, які літають настільки швидко, що їх майже неможливо збити. Але навіть якщо ці дрони збивають або вони вибухають, кожен БПЛА коштує лише близько 400 дол.

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Напередодні Шмідт написав ще одну статтю для Foreign Affairs під назвою "Україна програє війну безпілотників". У матеріалі він стверджує, що Україна та її союзники повинні "інвестувати в розробку та масштабування технологій, які можуть протистояти новим грізним безпілотникам Росії".

Ексдиректор Google також написав, що 2024 року Україні знадобиться щонайменше 2 млн безпілотників, і лише половина з них буде внутрішнього виробництва. У жодній статті не згадується "Білий лелека".

Зазначається, що речник Шмідта відхилив запит видання про коментар. Також не вдалося отримати коментар із Траном.

Нагадаємо, на початку січня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні 2024 року може бути вироблено навіть більше, ніж мільйон дронів.

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