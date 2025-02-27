Експерт Defense Express пояснив, чи будуть зміни у постачання американської зброї до України

Сполучені Штати продовжують постачання зброї для Сил оборони України, але в майбутньому можна очікувати на деякі зміни у даній сфері.

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він зазначив, що судячи з заяв військовий наразі постачання зброї від США продовжується.

"Це стало можливим завдяки тому, що адміністрація Байдена зробила все можливе. Вона прийняла відповідні рішення, оплативши всі постачання як у рамках президентського вилучення з арсеналів США, так і послуги американським компаніям із виготовлення різних видів озброєнь та боєприпасів до них. Це комерційні контракти, які реалізовуватимуться протягом певного часу, оскільки озвучені крайні терміни для виконання контрактів - до кінця 2026 - початку 2027 року. Зокрема, це стосується постачання систем Patriot і ракет до них, а також інших контрактів, які виконуються компаніями, що отримали оплату з американського бюджету", - пояснив Рябих.

Експерт зазначив, що певні зміни у військовій вертикалі постачання можуть змінитися, оскільки голову Об'єднаного комітету начальників штабів було змінено після того, як він впевнено заявив, що допомога Україні незмінно продовжується.

"Тому не виключаю, що певні зміни можуть бути у майбутньому, і на це може вплинути чинна адміністрація США. На фоні цього є надія, що наші європейські партнери розуміють ситуацію і приймають ще більше рішень щодо підтримки України, а також нарощування власних можливостей - як у виробництві озброєнь та боєприпасів до них, так і у фінансуванні потреб України. Симптоматичними є заяви про виділення 30 млрд євро на підтримку України", - наголосив Рябих.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що країни Європи будуть надалі значною мірою відповідати за надання допомоги Україні для захисту від російських агресорів, в тому числі це стосується засобів протиповітряної оборони.

Ми раніше інформували, що експерт Defense Express пояснив, чому Трамп не може зупинити постачання зброї до України.

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