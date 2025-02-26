Експерт Defense Express пояснив, чому Трамп не може зупинити постачання зброї до України

Американські компанії, які виготовляють зброю, будуть впливати на рішення адміністрації Дональда Трампа щодо продовження постачання зброї до України.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Аналітик нагадав, що раніше президент Володимир Зеленський говорив, що наразі близько 30% зброї, яку використовують ЗСУ, є американською, тоді як європейська складає менше ніж 30%.

"Втім, важливо розуміти одну важливу річ. Зокрема, багато озброєння, яке продавалось європейськими партнерами, є американським. Американські F-16, ЗРК Patriot, САУ М-109 та інші. Такого озброєння доволі багато. Тому сьогодні є питання щодо того, як обслуговувати те, що вже передано, і того, як замістити, наприклад, те, що США передавали раз на рік понад 1 млн 155-мм боєприпасів", - сказав Катков.

Експерт нагадав, що країни Європи раніше обіцяли постачати Україні 1 млн боєприпасів щороку.

"Вони змогли поставити таку кількість протягом 1,5 року. Тепер виникає проблема в тому, що окрім 1 млн боєприпасів вони мають ще й замінити постачання цих снарядів зі США. Тому, якщо будуть погоджені механізми, за яким європейці будуть закуповувати озброєння в США, вони мають погодити не тільки фінансову, а й матеріальну частину", - пояснив Катков.

Він заявив, що американські компанії отримали великі контакти на виробництво зброї для України, тому вони будуть тиснути на адміністрацію Дональда Трампа у питання постачання зброї для ЗСУ.

"Мало хто згадує про безліч американських компаній, які складають значний відсоток ВВП США і є лобістами у прийнятті рішень державного рівня. До прикладу, Lockheed Martin має більший бюджет, ніж Україна. Відповідно ці компанії мають власні важелі впливу на рішення, які будуть прийматись. І обʼєктивно ці рішення будуть на користь України. Ці компанії мають величезні контракти, розширюють номенклатуру озброєнь і т.д. Це працює, і триває війна. І тут хтось заявляє про те, що давайте не будемо нічого робити й в Україну нічого продавати не будемо. Таке рішення зустріне і вже зустрічає доволі цікаву реакцію компаній, як Lockheed Martin, Boing, Northrop Grumman і т.д. Мова йде про великі гроші, і саме тому є ймовірність, що США не підуть на повну заморозку постачання зброї до України", - додав він.

Раніше повідомлялося, що якщо США припинять постачати озброєння Україні, то вона через шість місяців почне відчувати брак зброї на лінії фронту.

Ми раніше інформували, що Україна потребує продовження постачання боєприпасів до тих систем протиповітряної оборони, які раніше буле передані Сполученими Штатами.

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