Експерт назвав головні цілі для українських ракет в РФ: подробиці

Українська ракета "Фламінго" / © Associated Press

Реклама

Україна має достатньо цілей на території Росії для потужних ударів у відповідь — від центрів прийняття рішень до військових заводів та нафтогазової інфраструктури.

Про це розповів експерт оборонної галузі Валерій Боровик в ефірі «Київ24».

За словами експерта, вибір цілей для української далекобійної зброї на території РФ є досить широким. Пріоритетними є ті, що підривають військовий потенціал агресора.

Реклама

Серед ключових цілей експерт назвав:

Центри прийняття рішень;

Місця зосередження військ;

Військові склади;

Нафтогазова інфраструктура (як симетрична відповідь на удари РФ по українській енергетиці);

Заводи з виробництва компонентів для ракет та дронів;

Засоби запуску далекобійної зброї (кораблі, літаки, гелікоптери на аеродромах).

«Тобто це вже Генштаб буде вибирати, куди застосовувати», — зазначив Боровик.

Експерт наголосив на ключовій перевазі використання Україною зброї власного виробництва для ударів по території Росії. На відміну від західних озброєнь, застосування вітчизняних ракет не потребує узгодження цілей із союзниками.

«Дуже важливо, що в цьому плані в нас немає необхідності погоджувати ті цілі з партнерами, які надають нам зброю. Тобто це наше власне застосування, наші власні можливості», — підкреслив він.

Реклама

Валерій Боровик додав, що після того, як українська далекобійна зброя добре проявить себе на полі бою, наступним логічним кроком має стати серйозне масштабування її виробництва. За його словами, до цього процесу варто залучати і міжнародних партнерів України.

Нагадаємо, німецьке видання Welt повідомило про перше застосування Україною нових вітчизняних крилатих ракет «Фламінго» для удару по базі ФСБ в окупованому Криму.

За даними аналітиків, головною особливістю цієї зброї є те, що її неідеальна точність компенсується величезною руйнівною потужністю — ракети залишають кратери до 15 метрів у діаметрі. Вважається, що поява «Фламінго» є новим важелем тиску на Кремль і дає Україні можливість вражати чутливі цілі, зокрема військові заводи, в глибокому тилу РФ.