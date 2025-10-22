Експерт назвав зброю, яка стане козирем на переговорах з Путіним

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін / © ТСН

Уже випробувані Україною далекобійні системи Storm Shadow, ATACMS та JASSM для F-16 можуть створити 300-кілометрову зону ураження навколо лінії фронту. Це стане важливим козирем на переговорах з державою-агресоркою.

Таку думку висловив колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу.

За його словами, створення такої зони ураження ударними засобами від партнерів кардинально змінить баланс сил.

«Зараз я не говорю про Taurus чи інші системи, які можливо є у світі. Ми говоримо про те озброєння, яке вже експлуатується Силами оборони України», — зазначив Храпчинський, назвавши Storm Shadow, ATACMS та JASSM для F-16.

Експерт пояснив, що, коли Путін зможе використовувати лише один аеродром замість дев’яти і 10 літаків Су-34 замість 300, переговорна позиція України суттєво посилиться.

При цьому він додав, що потрібно дуже ретельно оцінювати всю ситуацію, оскільки фокус уваги постійно змінюється залежно від актуальної загрози.

«Безумовно, є позитивні моменти від застосування точкових ударів по нафтовій галузі, але це має бути постійним щоденним елементом роботи. Ми повинні тримати в фокусі всі важливі напрямки та точково по них відпрацьовувати», — підкреслив Храпчинський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Україна найближчим часом не отримає ракети великої дальності Tomahawk.