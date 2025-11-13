ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
3 хв

Експерт пояснив, як штучний інтелект допоможе збивати ворожі дрони та в чому є проблема

Ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко заявив, що ШІ у перехоплювачах дозволить одному оператору керувати кількома дронами одночасно.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Безпілотник Shahed

Безпілотник Shahed

Штучний інтелект у дронах-перехоплювачах допоможе одному оператору керувати роєм безпілотників.

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

«Ми, на мій погляд, за окремими напрямами виграємо саме в тому, що знаходимо новації і їх реалізуємо. А програємо там, де це стосується масштабування», — сказав Романенко, пояснивши причини браку масштабів у виробництві та мобілізації ресурсів.

Він додав, що росіяни давно перевели економіку на воєнний лад, а в Україні досі не запроваджено низку необхідних кроків — зокрема законодавства про трудовий фронт, що ускладнює залучення молоді до оборонних і виробничих процесів.

«І щобільше, з цього фронту вони по відомому законодавству втекли — за два місяці понад 100 тис., причому в тому числі із підприємств оборонно-промислового комплексу», — уточнив генерал.

На думку Романенка, через це в Україні не вистачає масштабів виробництва.

«Якщо ми вийшли зараз на дрони-перехоплювачі десь біля 150 штук на добу — на такому рівні питання не вирішити», — зауважив він.

Романенко наголосив, що потрібна не лише велика кількість перехоплювачів, а комплексна система: традиційні зенітно-артилерійські та зенітно-ракетні комплекси, системи РЕП і авіація. Потенціал усіх цих елементів разом може дати ефективний результат.

Про ролі ШІ в управлінні роєм він пояснив детальніше: «Треба розуміти, що там, де не заведений ще штучний інтелект на якісь конкретні такі дрони, то потрібно на кожен дрон мати свого оператора», — сказав генерал.

Він додав простий приклад: «Якщо, умовно кажучи, ми випустили 1000 дронів, значить треба, щоб до них було 1000 операторів відповідним чином підготовлених».

«Змінити цю ситуацію можна з тим, щоб в цих технологіях брав участь штучний інтелект, який дозволяє одному оператору керувати роєм», — продовжив він.

За його словами, найбільш складний етап операторської роботи — виявлення ворожого обʼєкта і наведення нашого дрона.

«За 100–200 м, якщо втілений штучний інтелект, він перехоплював би управління і далі наводився самостійно. Це теж знижує рівень підготовки нашого оператора. Це все на перспективу», — підсумував Романенко.

Генерал також підкреслив необхідність нарощування виробництва та технічної бази.

«Це важка і велика робота попередня. Вона проводиться, але якщо у нас за добу летять біля півтисячі дронів, значить перехоплювачів є 150, і треба враховувати, що дальність їх дії в районі, де вони стартують, — близько 3 км. Тобто цей район можна обходити, вони можуть захищати обʼєкт у такому радіусі. Щоб ефективно себе проявили, треба не на тисячу ворожих дронів мати свої тисячі, а на тисячу ворожих — кілька тисяч перехоплювачів. От такі масштаби і такі завдання стоять перед нашою промисловістю, як державною, так і приватною», — констатував Романенко.

Раніше повідомлялося, що громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що російський «Шахед» сьогодні став небезпечніший за ракету.

Ми раніше інформували, що Французька компанія Atreyd відправила до України нову систему протиповітряної оборони DWS-1, яку називають «стіною дронів».

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie