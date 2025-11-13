Експерт пояснив, як штучний інтелект допоможе збивати ворожі дрони та в чому є проблема

Безпілотник Shahed

Штучний інтелект у дронах-перехоплювачах допоможе одному оператору керувати роєм безпілотників.

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

«Ми, на мій погляд, за окремими напрямами виграємо саме в тому, що знаходимо новації і їх реалізуємо. А програємо там, де це стосується масштабування», — сказав Романенко, пояснивши причини браку масштабів у виробництві та мобілізації ресурсів.

Він додав, що росіяни давно перевели економіку на воєнний лад, а в Україні досі не запроваджено низку необхідних кроків — зокрема законодавства про трудовий фронт, що ускладнює залучення молоді до оборонних і виробничих процесів.

«І щобільше, з цього фронту вони по відомому законодавству втекли — за два місяці понад 100 тис., причому в тому числі із підприємств оборонно-промислового комплексу», — уточнив генерал.

На думку Романенка, через це в Україні не вистачає масштабів виробництва.

«Якщо ми вийшли зараз на дрони-перехоплювачі десь біля 150 штук на добу — на такому рівні питання не вирішити», — зауважив він.

Романенко наголосив, що потрібна не лише велика кількість перехоплювачів, а комплексна система: традиційні зенітно-артилерійські та зенітно-ракетні комплекси, системи РЕП і авіація. Потенціал усіх цих елементів разом може дати ефективний результат.

Про ролі ШІ в управлінні роєм він пояснив детальніше: «Треба розуміти, що там, де не заведений ще штучний інтелект на якісь конкретні такі дрони, то потрібно на кожен дрон мати свого оператора», — сказав генерал.

Він додав простий приклад: «Якщо, умовно кажучи, ми випустили 1000 дронів, значить треба, щоб до них було 1000 операторів відповідним чином підготовлених».

«Змінити цю ситуацію можна з тим, щоб в цих технологіях брав участь штучний інтелект, який дозволяє одному оператору керувати роєм», — продовжив він.

За його словами, найбільш складний етап операторської роботи — виявлення ворожого обʼєкта і наведення нашого дрона.

«За 100–200 м, якщо втілений штучний інтелект, він перехоплював би управління і далі наводився самостійно. Це теж знижує рівень підготовки нашого оператора. Це все на перспективу», — підсумував Романенко.

Генерал також підкреслив необхідність нарощування виробництва та технічної бази.

«Це важка і велика робота попередня. Вона проводиться, але якщо у нас за добу летять біля півтисячі дронів, значить перехоплювачів є 150, і треба враховувати, що дальність їх дії в районі, де вони стартують, — близько 3 км. Тобто цей район можна обходити, вони можуть захищати обʼєкт у такому радіусі. Щоб ефективно себе проявили, треба не на тисячу ворожих дронів мати свої тисячі, а на тисячу ворожих — кілька тисяч перехоплювачів. От такі масштаби і такі завдання стоять перед нашою промисловістю, як державною, так і приватною», — констатував Романенко.

Раніше повідомлялося, що громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що російський «Шахед» сьогодні став небезпечніший за ракету.

Ми раніше інформували, що Французька компанія Atreyd відправила до України нову систему протиповітряної оборони DWS-1, яку називають «стіною дронів».