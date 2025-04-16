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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Експерт пояснив, скільки ракет Taurus і якої дальності може отримати Україна

У Німеччини немає «зайвих» ракет Taurus, бо компанія-виробник не працює на склад.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ракета Taurus

Ракета Taurus / © Associated Press

Якщо Україна отримає від Німеччини ракети Taurus, то це може вплинути далекобійність Сил оборони.

Таку думку в етері РБК-України висловив військовий експерт Іван Ступак.

Він зазначив, що компанія, яка виготовляє ракети Taurus не працює на склад, у зв’язку з чим не мають «зайвих» ракет.

«Немає такого, що вони працюють, складують, а потім, коли уряд, каже „нам потрібно“, компанія продає. Ні, є замовлення від уряду на 500 штук, вони 500 роблять і отримують фінансування, 501-й вже не зроблять. Це одна історія», — розповів експерт.

З іншого боку існує негласна домовленість між 35 країнами світу, серед яких є Україна та Німеччина, яка зобов’язує кожного з учасників не передавати іншим країнам ракетне озброєння, яке має радіус дії більше 300 кілометрів й вагу більше 500 кг вибухової речовини.

«ATACMS є з радіусом 500 км. Але ми отримали 300. Storm Shadow з великими радіусами дій? Ми отримали 250. Тому з великою долею ймовірності ми можемо отримати експортний варіант німецьких ракет Taurus з радіусом дії 299 км», — пояснив він.

Раніше повідомлялося, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він підтримує передавання ракет Taurus Україні, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами.

Ми раніше інформували, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмовився відповідати на запитання про плани зі створення сил підтримки України.

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