Експерт пояснив, чому США наразі неспроможні організувати для України ленд-ліз

В інтересах ЄС та України реалізовувати такий формат ленд-лізу саме з європейцями.

Для України та Євросоюзу наразі вигідно організувати ленд-ліз саме європейський, бо Брюсселю потрібен новий оборонно-промисловий комплекс в Європі, а Києву багато зброї на фронті.

Таку думку в етері Еспресо висловив український політик і дипломат Роман Безсмертний.

Він заявив, що адміністрації Джо Байдена та Дональда Трампа не здатні на реалізацію програми ленд-лізу.

"Скоріше за все, в інтересах ЄС та України реалізовувати такий формат ленд-лізу саме з європейцями. Бо з одного боку Європі потрібен новий оборонно-промисловий комплекс (ОПК), а Україні необхідна сьогодні велика кількість зброї. Тому спільні підходи, інтерес, розробки могли б дати можливість Європі побудувати сучасний ОПК, а Україні — отримати необхідну кількість зброї", - зауважив політик.

Він заявив що ленд-ліз, який був у часи Другої світової війни, був реалізований тільки завдяки концепції державно-монополістичного капіталізму, коли роль держави була достатньо серйозною.

"В нинішніх умовах, а особливо за республіканської адміністрації Трампа, з моєї точки зору, тут годі сподіватися, однак можу і помилятися. А ЄС після програм і концептуальних засад, які були представлені Урсулою фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії - ред.), колишнім прем'єр-міністром Італії та колишнім керівником Європейського центробанку Драгі щодо конкурентоздатності Європи, передбачалося посилення кооперації, уніфікація митно-тарифної податкової політики, встановлення ОПК — це все збільшить економічну потужність ЄС. А також такі кроки мінімізують безглузду дискусію, яка нав'язана Дональдом Трампом і його виборчим штабом щодо того, як Сполученим Штатам будувати свої відносини з Європейським Союзом і НАТО", - резюмував Роман Безсмертний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол Франції відповів, чи продовжить країна постачання Україні далекобійних ракет SCALP.

Крім того, ми раніше інформували, що обсяг військової допомоги від Байдена може виявитися меншим.

Читайте також: