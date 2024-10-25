Експерт пояснив, чому Україна не зможе сама створити ядерну зброю

В Україні багато симпатиків РФ, тому таємно від Москви розробляти таку зброю не вийде.

Україна не має можливостей для того, щоб розробляти власну ядерну зброю.

Про це в етері телеканалу Еспресо заявив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

Він зазначив, що в Україні дуже багато симпатиків Росії на різних рівнях влади, тому інформація про можливий початок ядерної зброї одразу стане відомою для ворога.

"У нас немає пустелі Негев, де можна було б створити окремий центр для розробки зброї. Крім того, нас вирахують дуже швидко. Для створення ядерної зброї потрібне спеціальне обладнання, зокрема центрифуги для збагачення урану. Іран, наприклад, робить це в горах та підземеллях на кількох підприємствах. В України такої можливості немає, бо ми проповідуємо відкритість", - зазначив він.

Крім того, Романенко зазначив, що Україна раніше ніколи не мала технологій для виготовлення ядерної зброї.

"Ми могли виробляти трохи плутонію як побічний продукт на атомних станціях, але ми його здали. У нас є сировина. Але для того, щоб створити бомбу, для збагачення урану, потрібне обладнання, спеціальні бойові частини, які б спрацьовували у мікросекунди, які б могли створити критичну масу для вибуху ядерної боєголовки. Ні одного, ні іншого у нас немає. Все це потрібно створювати роками, тому це для нас закрита тема. Не потрібно було віддавати хоча б тактичну ядерну зброю у 1999-2000 роках при президентові Кучмі. Ми могли віддати стратегічні ракети, але віддали росіянам 575 крилатих ракет Х-55, які всі є носіями ядерної бойової частини, і 11 бомбардувальників. Якби ми залишили собі хоча б півсотні, Москва б знала, що хоча б три-чотири долетять до неї, а двох таких ракет вистачило б для значного ураження", - резюмував авіаексперт

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко заявив, що Київ хотів би ядерного конфлікту з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін заявив, що Росія не допустить створення ядерної зброї в Україні.

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