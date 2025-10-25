Експерт розкрив, чим насправді є ракета "Фламінго"

Ракета "Фламінго" / © Associated Press

Експерт з питань авіації Костянтин Криволап повідомив, що далекобійна українська ракета «Фламінго» насправді є дроном із габаритами ракети.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Київ24».

За словами експерта, розробка справжньої нової ракети триває щонайменше 8-10 років, тож невипадково виробники кодифікували «Фламінго» кодифікували як дрон.

«Це не зовсім ракета. Вона має габарити ракети, а насправді це дрон. Тому що там є крила, які нерухомі, там є двигун, який постійно не ховається, не переставляється», — пояснив Криволап.

Він зазначив, що цій «ракеті» не потрібні пускові тубуси, а достатньо звичайної рельсової пускової установки.

«Вона досить проста, ефективна і дешева. Тому скоріше це дійсно такий дрон. Її треба ще довести до пуття, допрацювати. У це треба вкладатися», — наголосив експерт.

Натомість, за словами Криволапа, ракета «Нептун» пройшла типовий шлях розвитку — від протикорабельної до далекобійної.

«Дуже багато американської зброї так і вироблялося. Спочатку була протикорабельна ракета, своя специфічна система наведення, яка дозволяє цій ракеті літати на дуже малий висоті і вражати кораблі», — зазначив він.

Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що Україна почала використовувати ракети FP-5 «Фламінго», які мають дальність польоту понад 3000 км і величезну ударну силу завдяки боєголовці в 1150 кг.