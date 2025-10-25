- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 2976
- Час на прочитання
- 1 хв
Експерт розкрив, чим насправді є ракета "Фламінго"
Розробка справжньої нової ракети триває щонайменше 8-10 років.
Експерт з питань авіації Костянтин Криволап повідомив, що далекобійна українська ракета «Фламінго» насправді є дроном із габаритами ракети.
Про це він розповів в ефірі телеканалу «Київ24».
За словами експерта, розробка справжньої нової ракети триває щонайменше 8-10 років, тож невипадково виробники кодифікували «Фламінго» кодифікували як дрон.
«Це не зовсім ракета. Вона має габарити ракети, а насправді це дрон. Тому що там є крила, які нерухомі, там є двигун, який постійно не ховається, не переставляється», — пояснив Криволап.
Він зазначив, що цій «ракеті» не потрібні пускові тубуси, а достатньо звичайної рельсової пускової установки.
«Вона досить проста, ефективна і дешева. Тому скоріше це дійсно такий дрон. Її треба ще довести до пуття, допрацювати. У це треба вкладатися», — наголосив експерт.
Натомість, за словами Криволапа, ракета «Нептун» пройшла типовий шлях розвитку — від протикорабельної до далекобійної.
«Дуже багато американської зброї так і вироблялося. Спочатку була протикорабельна ракета, своя специфічна система наведення, яка дозволяє цій ракеті літати на дуже малий висоті і вражати кораблі», — зазначив він.
Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що Україна почала використовувати ракети FP-5 «Фламінго», які мають дальність польоту понад 3000 км і величезну ударну силу завдяки боєголовці в 1150 кг.