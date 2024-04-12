Експерт розповів цікаві деталі про ракету Х-69, якою вразили Трипільску ТЕС

Російські загарбники модернізували ракету Х-59 і тепер вона (Х-69) може загрожувати навіть центральним частинам України.

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Про це в етері 1+1 заявив військовий експерт Михайло Самусь.

"За всіма оцінками, ракета Х-69 (це розвиток ракети Х-59) вона не мала такої дальності, яка могла б загрожувати, наприклад, центральній частині України. Виявляється, що росіянам вдалося модернізувати цю ракету, яка дуже схожа візуально на той самий Storm Shadow або Taurus, які росіяни намагаються скопіювати", - сказав експерт.

Він зазначив, що Х-69 це стелс-ракета, яка має низьку контрастність в будь-якому спектрі.

"І питання постає, як вдалося росіянам зайти в центральну Україну, вразити ту ціль, оскільки це викликає тоді запитання стосовно тієї системи ППО і ПРО, яку ми зараз маємо. Річ у тому, що це крилата ракета, це не ракета балістична, про яку ми говорили, що лише системи Patriot можуть її збивати. Проблема тут, мабуть, в тому, що її важко виявляти, не те що збити, тому що вона є досить повільною", - заявив Самусь.

Експерт заявив, що це дозвукова ракета, яку теоретично може збирати не тільки комплекс Patriot, а і інші системи, які є на озброєнні ЗСУ.

"Але проблема в тому, що росіяни досить довго проводять розвідку. Ці запуски ракет, запуски "шахедів" – очевидно, вони вскривають наше радіолокаційне поле і таким чином добиваються того, що вони можуть проходити під прикриттям тих самих ударів балістичними ракетами, "шахедами", коли все це масово починає працювати, їм вдалося прорвати нашу ППО. Це нова загроза, з якою нам треба буде якось рахуватися, і очевидно нам треба говорити не тільки про Patriot зараз, а і про посилення нашого радіолокаційного поля", - сказав він.

При цьому експерт зазначив, що ця російська зброя може стати масовою.



"Проблема санкцій. Я впевнений, що там використовуються не російські високотехнологічні комплектуючи. Річ у тому, що вони виробляються. Тут не можна сказати, що в них 100 і на цьому закінчується. Це залежить від того, як їм вдається обходити санкції і поставляти компоненти. Тобто Х-59 випускається масово і вони використовуються постійно з літаків… Остання конфігурація Х-59, яка в принципі потім і перетворилася на Х-69, досягала 200 кілометрів, 250, це вважалося такою дальністю, яка є граничною. А тут виявляється, що вона може летіти 350-400 і це відкриває вже інші можливості влучання", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт пояснив, чому Росія нарощуватиме удари по енергетиці.

Крім того, ми раніше інформували, що Трипільську ТЕС атакували ракети Х-69.

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