Експерт розповів, в яких країнах можна знайти ЗРК Patriot для України

У країн Європи є обмежена кількість батарей Patriot, але серед країн Близького Сходу можна знайти країну, яка б могла передати Україні свою системи протиповітряної оборони.

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Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Він заявив, що у Німеччини є приблизно 10 батарей Patriot і, можливо, ще деяка кількість на складах.

"Доволі логічну позицію транслює український уряд: у країнах є Patriot. Наприклад, у Німеччини щонайменше може бути 10 Patriot PAC-3, можливо, є ще певна кількість на складах у доволі вбитому стані, бо їх знімали з озброєння протягом 2000-х років, а можливо, і розпродували, тобто їхня доля невідома", – заявив Катков.

Він зазначив, що це дуже важке завдання, щоб Україна отримала 25 батарей Patriot, якщо потенційно весь західний світ має сотню таких систем.

Наразі США не виділяють допомогу для України, тому з розгляду виключаємо 60 батарей Patriot, які є в американському арсеналі. А європейські країни мають 35 таких батарей. Німеччина, яка є лідером коаліції з пошуку ППО, одразу сказала, що буде нелегко знайти Patriot для України", – сказав експерт.

Він заявив, що, можливо, будуть розглянуті складні шляхи з пошуками різних комбінацій, коли хтось дасть одну пускову, а хтось – машину зв'язку, хтось передасть радіолокаційну станцію.

Катков нагадав, що Німеччина обіцяла шукати вирішення проблеми з ППО також за межами Європи, тобто в Азії та на Близькому Сході.

"В Азії мається на увазі Японія, яка нещодавно зняла самообмеження щодо експорту озброєння, тому може продавати ракети виробництва Mitsubishi до США. Але поки Сполучені Штати не дають нам допомогу, про це можемо забути. Японія має 25 батарей Patriot. Тайвань точно не передаватиме ЗРК, хоча там є 7 Patriot. Південна Корея не передає озброєння до України, тому що поряд КНДР з постійними своїми випробовуваннями. Щодо Близького Сходу – дуже складний регіон з точки зору торгівлі озброєнням та й загалом дипломатії, але там є Patriot, зокрема в Саудівській Аравії їх до 25. Саудівська Аравія може бути потенційним донором, бо вона орієнтована на американське та європейське озброєння, на мій погляд, є шанс", – сказав він.

Експерт додав, що ситуація також залежить від Сполучених Штатів, які затримують ухвалення рішення щодо допомоги Україні, а сама Європа може зібрати в короткостроковій перспективі одну чи дві батареї Patriot.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія планує передати Україні новітню лазерну зброю, яка може посили протиповітряний захист.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія може захопити Часів Яр через нестачу ППО у ЗСУ.

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