Експорт української зброї посилить підтримку ЄС — дипломат

Успішний експорт зброї здатен посилити зацікавленість партнерів у підтримці нашої держави.

Прапори України та Євросоюзу / © УНІАН

Експорт українського озброєння може зміцнити підтримку з боку Європейського Союзу, адже досягнення в оборонній сфері демонструють партнерам дієвість співпраці з Україною.

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо заявив надзвичайний і повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.

«У мене немає занепокоєння, що країни Європейського Союзу не знайдуть для України 35 млрд євро на наступний рік і трохи далі. Ця сума для них не є непідйомною», — зазначив дипломат.

Він наголосив, що успішний експорт зброї здатен посилити зацікавленість партнерів у підтримці нашої держави.

«Якщо ми зараз успішно почнемо експортувати зброю, то це тільки підсилить їхній інтерес до нашої підтримки, бо вони нарешті побачать реальну віддачу», — додав Веселовський.

За його словами, українська військово-технічна промисловість нині демонструє високі результати, випереджаючи не лише російську військову машину, а й рівень багатьох європейських країн.

«Якщо ми вже вміємо, а це сталося, продавати зброю країнам НАТО, якщо ми разом із ними, попри всі надсекретні протоколи, спільно виробляємо засоби, які завдають шкоди РФ, — це означає, що нас допущено до храму їхньої внутрішньої довіри», — підсумував дипломат.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський дозволив експорт зброї з України.

Ми раніше інформували, що у Верховній Раді виступили за нову архітектуру українського оборонного виробництва.

