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F-16 для захисту від «Шахедів» і заблоковані гроші Росії: Зеленський зустрівся з королем Бельгії
Серед пріоритетів він назвав постачання винищувачів F-16 і боєприпасів до них, а також збереження заморожених російських активів.
Президент України Володимир Зеленський під час аудієнції у короля бельгійців Філіпа подякував Бельгії за підтримку та закликав продовжити допомогу Україні у зміцненні протиповітряної оборони.
Про це глава держави повідомив у своєму дописі у Telegram.
Зеленський наголосив, що Україна продовжує жити під постійними російськими ракетними та дроновими атаками по містах і громадах. Тому одним із головних завдань залишається посилення протиповітряної оборони.
Президент висловив сподівання на подальшу підтримку Бельгії в цьому напрямі, зокрема на постачання літаків F-16 та боєприпасів до них.
За словами Зеленського, ці винищувачі допомагають українським захисникам протидіяти російським реактивним ударним безпілотникам типу «Шахед».
Глава держави також наголосив на важливості збереження заморожених російських активів.
«Поки триває війна, Росія не повинна отримувати нічого, що може вкласти у нові вбивства та дестабілізацію у Європі», — підкреслив президент.
Окремо Зеленський подякував королю Філіпу, бельгійському уряду та всьому народу Бельгії за підтримку України.
Раніше повідомлялося, що Україна знову відчуває гостру нестачу ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot.
Ми раніше інформували, що Нідерланди допоможуть Україні із запчастинами, технічним обслуговуванням та боєприпасами для F-16 на тлі посилення російських повітряних атак.