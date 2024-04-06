F-16 для України: коли та скільки літаків отримають ЗСУ – у Міноборони Нідерландів відповіли

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен розповіла, що країна планує передати Україні 24 винищувачі F-16. Перші постачання мають початися вже цього року.

Про це пише "Укрінформ".

"Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури", - зазначила Кайса Оллонґрен.

Міністерка оборони наголосила, що передавання винищувачів військовим ЗСУ – це спільна робота з Данією, США, Україною та іншими країнами. І коаліція цих країн сподівається, що вже цього літа почнуться постачання винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських.

Міністерка також прокоментувала чутки про те, що вона разом з прем'єром Нідерландів Марком Рютте особисто просили США допомогти Україні з F-16.

"Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами та друзями. На мою думку, має значення те, що ми разом із США й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання", - резюмувала вона.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що поява F-16 в Україні буде несподіванкою.

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