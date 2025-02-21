F-16 та Mirage: як Україна розширює можливості авіації на фронті

Українські військові готують винищувачі F-16 до використання безпосередньо на лінії фронту. Це дозволить не лише прикривати повітряний простір, а й завдавати ударів по наземних цілях.

Про це заявив в ефірі "24 каналу" Анатолій Храпчинський, заступник директора української компанії з виробництва РЕБ та колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, Україна вже пройшла перший етап бойового злагодження та може починати застосовувати F-16 у безпосередніх бойових діях.

"Літак F-16 має достатньо озброєння для завдання ударів по наземних цілях. При цьому прикривати себе чи інші літаки, які здійснюють такі ж операції за рахунок крилатих ракет повітря-повітря", – сказав Храпчинський.

Перед тим, як відправити західні винищувачі на передову, Україна провела з ними низку підготовчих операцій. Також на озброєння надійшли сучасні літаки “Mirage”, які належать до покоління 4+ та здатні ефективно працювати по наземних цілях.

Храпчинський також зазначив, що завдяки отриманню сучасних систем ППО на кшталт Patriot і NASAMS, українські військові вже можуть передавати досвід західним партнерам. Те саме може статися і з авіацією.

“Наші пілоти незабаром зможуть навчати західних колег використовувати своє озброєння в складних умовах, де є велика кількість ворожої ППО”, – підсумував експерт.

Нагадаємо, Mirage 2000 може знищувати російські літаки в повітрі.

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