F-16 від Нідерландів і Данії: експерт про перевагу над ворогом та "підводні камені" для України

Літаки F-16, про передавання яких Україні напередодні оголосили союзники, можуть значно вплинути на перебіг подій на фронті.

Які завдання винищувачі дозволять вирішувати ЗСУ, наскільки урізноманітнюється спектр бойових завдань і про "підводні камені" для ЗСУ розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Відмінність F-16 від МіГ-29

За словами експерта, Україна так чи інакше мала переходити на винищувачі західного зразка, оскільки потенціал постачання радянських МіГ-29 від наших партнерів себе вичерпує і має межу можливостей. Тому перехід на наймасовіший у світі західний легкий винищувач – це логічний і дуже раціональний крок.

"Крім того, F-16, на відміну від МіГ-29, – це багатофункціональний винищувач із можливістю виконання бойових завдань як зі знищення повітряних цілей, наземних, так і надводних", – зазначає Коваленко.

В чому особливість F-16

Також винищувачі F-16 дозволять нам значно розширити номенклатуру ракетного озброєння, що постачається.

"Наприклад, раніше ми отримували протирадіолокаційні AGM-88 HARM, що застосовуються МіГ-29 і Су-27, крилаті Storm Shadow і Scalp EG, що застосовуються Су-24, та НАРи на Су-25. Тепер ця номенклатура значно розшириться, адже для застосування F-16 існують десятки засобів, що уражають, інтеграція яких на радянські винищувачі раніше не була можливою", – пояснює експерт.

Ракети "повітря-повітря"

Для знищення повітряних цілей ми отримаємо ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, здатні знищувати цілі на відстані до 100 км і більше, залежно від модифікації.

"Це не лише дозволить боротися з російською авіацією, наприклад, фронтовими бомбардувальниками Су-34, які скидають планувальні бомби за десятки кілометрів до ЛБС, а й надавати підтримку ППО в перехопленні крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed-136 ракетами AIM-9 і не тільки", – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що для знищення сухопутних цілей в арсеналі F-16 є широка номенклатура засобів ураження. Найцікавіші зразки – це AGM-154 Joint Standoff Weapon, тактична планувальна керована авіаційна бомба з дальністю ураження цілей від 100 км до 500 км, залежно від модифікації, а також AGM-158 JASSM – крилата ракета, за своїми характеристиками дуже схожа зі Storm Shadow і Scalp EG.

Ракети AGM-119

"Цікавим є й такий засіб ураження як AGM-119 – протикорабельна. Ця ракета дозволяє уражати надводні об'єкти з відривом до 55 км і більше. Краса в тому, що розроблялася вона спільно зі Швецією, і шведи таких ракет мають енну кількість на зберіганні. Деякі з них, у сухопутному варіанті, поставлялися до України 2022 року", – розповів Коваленко.

За його словами, це лише кілька моментів, які дозволять нам розширити можливості застосування авіації порівняно з тими, які ми маємо на сьогодні. Утім, все ж таки в цій бочці з медом є і трохи дьогтю.

Скільки літаків отримає Україна

"Зараз багато хто тиражує версію, що ми від Нідерландів отримаємо 42 винищувачі F-16. Не бачив ніде підтвердження нідерландською стороною цього твердження, але відомо, що боєздатних у Нідерландів не 42 винищувачі, а 24. Інші або на зберіганні, або використовуються у форматі канібалізму як запчастини", – каже експерт.

Коваленко зазначає, що схожа ситуація і з винищувачами в Данії.

"Данія передасть Україні не всі свої F-16, а 19, тобто – боєздатну частину від загальної кількості", – резюмував експерт.

F-16 для України

Президент Володимир Зеленський після візиту до Нідерландів повідомив, що Україна отримає винищувачі.

Слідом Данія заявила про готовність передати Україні 19 винищувачів F-16.

Літаки F-16, які передадуть Данія й Нідерланди, допоможуть Україні захиститися від постійних російських ракетних ударів. Вони можуть бути як додаткові системи ППО, які вбережуть українське небо.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що літаки F-16, які Україна отримає від союзників, здатні вплинути на перебіг війни. Адже Україні зараз найбільше потрібна перевага в повітрі.

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