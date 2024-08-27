F-16, які отримала Україна, обладнані найновішою версією РЕБ проти ППО РФ

Винищувачі F-16, які союзники передали Україні, отримали спеціальне оновлення систем радіоелектронної протидії. Вони були внесені для ефективної протидії російським системам протиповітряної оборони з урахуванням особливостей їх роботи.

Про це пише Defense exsprees.

Зазначається, що оновлення проводив 350th Spectrum Warfare Wing, підрозділ американських повітряних сил, який відповідає за розвиток, адаптацію та розробку тактики використання РЕБ, а також проводить оновлення цих систем та загалом керує їх розвитком.

"Роботи були здійснені фахівцями 68th Electronic Warfare Squadron, який входить до складу крила. І це було унікальною операцією через декілька факторів", - вказано в повідомленні.

По-перше, роботи необхідно було проводити з обладнанням, яке не знаходиться на озброєнні повітряних сил США.

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Американці працювали разом з європейськими колегами, які успішно протестували всі оновлення.

"Завдяки цьому можливо бути впевненим, що українські F-16 дійсно отримали дуже цікаві можливості ефективно давити російські системи, що означає підвищення безпеки та результативності атак по російських ЗРК", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повітряні сили США будуть отримувати від українських колег інформацію щодо використання цих засобів РЕБ у реальному бою. Це дозволить вносити подальше оновлення у роботу систем, при цьому не лише для України, а й США та інших членів НАТО.

Зазначимо, Україна нарешті дочекалася літаків F-16. За своє життя цей винищувач побував у безлічі збройних конфліктів: Ліван, Афганістан, Ірак, Югославія.

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