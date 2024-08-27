Федоров озвучив вартість української ракети-дрона "Паляниця"

Цього року приватні компанії стали основними постачальниками дронів для українського війська.

Українська далекобійна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше 1 мільйона доларів.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю агентству Associated Press.

На думку Федорова, використання нової зброї зможе змінити перебіг війни.

"Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні не очікує", - наголосив українсьий міністр.

Також, за його словами, зараз військові звертаються до приватного сектору, щоб ще більше знизити витрати на виробництво ракети-дрона.

"Цього року приватні компанії стали основними постачальниками дронів для українського війська. Неможливо виробити достатню кількість систем протиповітряної оборони, щоб захистити таку велику територію. Для нас це відкриває можливість діяти глибоко в тилу ворога", - сказав Федоров.

Він додав, що один із залучених до проекту фахівців сказав агентству, що розробляти нову ракету почали близько 18 місяців тому.

"Це не продовження старого радянського проекту", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент Зеденський заявив, що українські сили вперше випробували першу балістичну ракету власного виробництва. Застосування ракети було успішним.

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