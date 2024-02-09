Федоров розповів, коли ЗСУ отримають дрони зі штучним інтелектом

Українські військові незабаром отримають дрони з технологією штучного інтелекту, які будуть вражати позиції окупантів.

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Про це в етері телемарафону заявив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що наразі близько 20 українських компаній працюють над створенням безпілотників зі штучним інтелектом.

"Я думаю, що в першому кварталі 2024 року ми побачимо вже масоване застосування FPV-дронів з ШІ. І, у тому числі скоро з'являться українські аналоги "Ланцета", які також працюватимуть на базі ШІ. Ми зараз тестуємо системно ці БПЛА", – зазначив Федоров.

Федорів заявив, що українські дрони будуть створені за типом російського "Ланцету".

"Росіяни будуть скаржитися на те, що їх техніка продовжує знищуватися нашими дронами на кшталт "Ланцет". Тому зараз все на етапі тестування. Але ці пів року останні багато компаній працювали над тим, щоб створити певний аналог "Ланцета" і скоро він буде в Україні", - сказав Федоров.

Міністр додав, що кількість далеких дронів на сьогодні вже досить велика, але виробничі потужності постійно збільшуються.

"Ми можемо робити не менше, ніж робить Росія далеких дронів-"камікадзе" і зараз лише питання масштабування, тобто фінансування цього напряму", - сказав Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2024 році заплановано виготовити набагато більше далекобійних дронів, ніж торік. Їх буде достатньо, щоб вразити всі необхідні цілі на території Російської Федерації.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники шукають майбутніх операторів дронів на тимчасово окупованих територіях.

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