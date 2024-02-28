Федоров: Розробники створили багаторазовий дрон-бомбер, його вже використовують ЗСУ – фото

Учасники українського оборонного кластера Brave1 створили багаторазовий безпілотник-бомбер Hummel. Підрозділи Сил оборони вже використовують дрон на різних ділянках фронту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що дрон може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км.

"Підрозділи, які користуються безпілотником, дали фідбек: відзначили його нестандартні частоти керування, жорстку раму та ніжки, завдяки яким дрон здійснює м’яку посадку. Дрон уже пройшов комісію Міноборони, його рекомендували до кодифікації за стандартами НАТО", - каже Федоров.

безпілотник-бомбер Hummel / Фото: Михайло Федоров / Facebook

Він також розповів, що зараз команда інженерів розробляє розвідувальні дрони коптерного типу. Вони збиратимуть інформацію про противника й оброблятимуть її в реальному часі за допомогою штучного інтелекту.

"Також команда працює над автоматичним відслідковуванням цілі. Так дрон долітатиме куди треба, якщо втратив керування та перервалося відео", - додав Михайло Федоров.

Нагадаємо, українські аналоги дронів "Ланцет" пройшли перші випробування – Федоров розповів подробиці.

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