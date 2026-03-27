ППО / © Associated Press

Україна фактично досягла світової межі ефективності використання протиповітряної оборони, однак навіть найсучасніші системи не здатні гарантувати повне перехоплення всіх цілей.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу та учасник миротворчих місій Сергій Грабський в інтерв’ю Українському Радіо.

«Скажіть, будь ласка, в Ізраїлі всі ракети збиваються? Ні. Тому говорити про те, що в світі десь існує система ППО, яка забезпечує стовідсоткове збиття, неможливо», — пояснив він.

Експерт наголосив, що розвиток протиповітряної оборони базується на трьох ключових складових.

«У своїх виступах я завжди підкреслюю три основні фактори напрямків розвитку протиповітряної оборони. Вони складаються з наступних елементів: перший — ударний наступальний елемент, другий — ударний оборонний і третій — пасивний оборонний», — зазначив Грабський.

За його словами, ударний наступальний компонент передбачає знищення військових спроможностей противника безпосередньо на його території. Як приклад він навів удари по російських установках «Бастіон», з яких окупанти запускають ракети «Циркон» по Україні. До цього ж підходу він відніс і операцію «Павутина».

Грабський підкреслив, що українська система ППО вже є глибоко ешелонованою та демонструє «феноменальні результати».

Водночас він звернув увагу на важливість так званого пасивного захисту, який передбачає укриття для населення та захист об’єктів інфраструктури.

Експерт наголосив, що в умовах війни неможливо досягти абсолютного захисту від повітряних атак.

Раніше повідомлялося, що російські війська почали активніше використовувати нову тактику повітряних атак, поєднуючи ударні безпілотники з великою кількістю фальшивих цілей.

Ми раніше інформували, що російські війська здійснили масштабний запуск дронів по Україні, але з понад 500 одиниць до цілей змогли долетіти лише близько 15 безпілотників.