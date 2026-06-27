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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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315
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"Фламінго" могли встановити рекорд точності під час удару по заводу у Волгограді

Якщо супутникові знімки остаточно підтвердять три влучання, ефективність нинішньої атаки може сягнути 60%.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Ракета "Фламінго"

Ракета "Фламінго" / © ТСН

Атака українських крилатих ракет FP-5 «Фламінго» по Федеральному науково-виробничому центру «Титан-Баррикады» у Волгограді може стати однією з найуспішніших за відсотком влучань від початку їхнього застосування.

Про це повідомляють OSINT-аналітики та профільні військові оглядачі.

За даними аналітичної спільноти Dnipro Osint, під час удару було використано щонайменше п’ять ракет FP-5 «Фламінго», з яких не менше трьох досягли цілей на території підприємства.

«За попередніми геоінт-даними, ракети уразили три об’єкти на території заводу: цех №2, виробничий корпус цеху №38, а також один цех невстановленого призначення», — зазначили аналітики.

За офіційною інформацією місцевої влади, внаслідок атаки постраждали десять осіб.

ФНВЦ «Титан-Баррикады» вважається одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Завод спеціалізується на виробництві артилерійської та ракетної техніки і, за відкритими даними, є єдиним виробником пускових установок для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М».

Оглядачі Defense Express наголошують, що нинішня атака може виявитися однією з найрезультативніших для ракет «Фламінго» з точки зору подолання російської протиповітряної оборони.

Аналітики нагадують, що під час удару по підприємству «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах із шести випущених ракет до цілі дісталася лише одна, що становило близько 16% успішних влучань. Під час повторної атаки в червні одна ракета з п’яти уразила об’єкт, а ще одна впала поблизу заводу.

Якщо супутникові знімки остаточно підтвердять три влучання по ФНВЦ «Титан-Баррикады», ефективність нинішньої атаки може сягнути 60%, зазначають експерти.

На думку оглядачів, такому результату могли сприяти вдало побудовані маршрути польоту крилатих ракет, а також перерозподіл російських систем ППО на користь захисту Москви, яку останнім часом дедалі частіше атакують українські засоби ураження.

Нагадаємо, вранці в суботу, 27 червня, у російському Волгограді пролунали вибухи під час атаки на одне з підприємств військово-промислового комплексу РФ.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські ракети уразили оборонний об’єкт РФ, який працює на війну і є справедливою ціллю для «далекобійних санкцій» Києва.

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Дата публікації
Кількість переглядів
315
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