«Флеш» анонсував нову зброю проти реактивних «шахедів»

Сергій Бескрестнов / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

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Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив про випробування нових засобів радіоелектронної боротьби для протидії реактивним «Шахедам».

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Бескрестнова, під час наради президент України Володимир Зеленський визначив боротьбу з реактивними «Шахедами» одним із ключових завдань для української системи протиповітряної оборони.

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«Реактивні „Шахеди“ це справді виклик для нашої ППО, але реактивні „Шахеди“ є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через МЕШ-мережу», — пояснив радник.

Він повідомив, що провів день на полігоні, де відбувалися випробування різних варіантів протидії МЕШ-мережам за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

«Сьогодні я провів день на полігоні, де ми тестували варіанти протидії МЕШ-мережам силами РЕБ», — написав Бескрестнов.

За його словами, українські виробники засобів РЕБ за підтримки Brave1 та Головного управління радіоелектронної боротьби Генерального штабу ЗСУ продовжують удосконалювати технології придушення каналів керування «Шахедами», які використовують радіомодеми МЕШ.

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«Я знаю, як та чим ворог відповість на наш РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Welcome у світ війни технологій», — підсумував радник президента.

Раніше повідомлялося, що Росія посилила атаки на Одещину через стратегічне значення регіону.

Ми раніше інформували, що новий радник президента Сергій Бескрестнов «Флеш» шокував охорону урядового кварталу вмістом багажника.

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