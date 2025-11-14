"Флеш" попередив про новий боєприпас РФ для дронів: що таке КОБЕ-3М і чим він небезпечний

Дрон / © Getty Images

У російських окупантів помітили новий кумулятивно-осколковий боєприпас КОБE-3М, розроблений спеціально для використання з FPV-дронами. Фахівець з військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов розкрив характеристики та особливості цієї зброї.

Про це фахівець написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Бескрестнова, новий боєприпас отримав назву КОБE-3М. Він є кумулятивно-осколковим та призначений для ураження двох типів цілей: живої сили та легкоброньованої техніки противника.

Загальна вага боєприпасу становить близько 1,8 кг, що дозволяє його ефективно використовувати у зв’язці з безпілотниками.

Як влаштований КОБЕ-3М

Експерт надав детальний технічний опис нового російського снаряда. Він пояснив, що КОБE-3М має так званий головодонний детонатор.

«Головна (передня) частина детонатора називається Г-684Т. У ній знаходиться п’єзоелемент. Задня (донна) частина детонатора називається В-5КПЕ. У ній знаходиться запобіжно-виконавчий механізм», — розповів «Флеш».

Він додав, що ці дві частини — головна та донна — з’єднані між собою електричним проводом.

Ключовою особливістю нового боєприпасу є система його активації. За словами Сергія Бескрестнова, КОБE-3М оснащений електричним механізмом дальнього зведення.

«Він спрацьовує після подачі пілотом команди з пульта», — підсумував експерт.

Це означає, що оператор дрона може приводити боєприпас у бойову готовність дистанційно, безпосередньо перед атакою на ціль.

Боєприпас КОБE-3М / © Сергій Флеш

Нагадаємо, Росія знову застосувала проти України гіперзвукову ракету «Циркон» — одну з найдорожчих та найскладніших у виробництві ракет свого арсеналу. Цю зброю РФ позиціонує як «аналоговнєт», однак її реальні характеристики залишаються засекреченими, а ефективність викликає сумніви в експертів.

«Циркон» здатен розвивати гіперзвукову швидкість на маршовій ділянці та запускається з кораблів, субмарин і наземних установок, на відміну від «Кинджала», який має повітряний запуск. Попри заявлені переваги, фахівці зазначають, що ракета уражається системами Patriot та іншими західними засобами ППО, а її виробництво в РФ обмежене — не більше однієї ракети на місяць.