Франція передасть Україні БТР VAB: експерт розвіяв хвилю критики про їхню застарілість та назвав переваги

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував передавання Україні сотні одиниць бронетехніки, зокрема БТР VAB та ракети "Астер". Як тільки стало відомо про чергову партію бронетранспортерів VAB для України – виникла хвиля критики, мовляв, це старі БТР, яких самі французи хочуть позбутися, "спихаючи металобрухт українцям".

Як зауважив військовий експерт Олександр Коваленко, спочатку негативний наратив про VAB став поширюватися серед російських майданчиків, а потім його перетягли до українського інфопростору.

Експерт розповів про переваги французького бронетранспортера VAB.

Коваленко зазначив, що VAB – це дійсно не новий БТР і серійне виробництво його почалося 1976 року. І Франція дійсно поступово замінює їх у своїй армії.

"Але...Чому місцеві дов*ой*би не верещали в липні 2022, коли перші VAB надійшли на озброєння СОУ? Далі. Чому VAB порівнюють із радянським/російським БТР-80/82 тоді як функціонал цього бронетранспортера для порівняння це "бардак", тобто - БРДМ-2? (бойова розвідувально-дозорна машина - ред.)", - наголосив він.

За словами Коваленка, VAB поступається БРДМ-2 тільки у вогневому потенціалі, а саме 12,7-мм M2 HB Browning проти 14,5-мм КПВТ.

"Ось тільки у Browning точність та ефективність набагато вища. В іншому, всі ТТХ (тактико-технічні характеристики - ред.) французького VAB на голову і навіть більше вище, ніж у "бардака" (БРДМ-2). Швидкість по трасі, потужність двигуна, подолання водних перешкод, запас ходу шосе і т.д.", - розповів Олександр Коваленко.

Експерт не заперечив, що у нинішніх умовах VAB вимагатимуть додаткового захисту, наприклад, протикумулятивних ґрат.

"Досвід у нас є, головне його застосувати, а не забити, як у випадку із західними танками на початковому етапі… Але загалом, це відмінний БТР у рамках функціоналу "бардака", тим більше, що у Франції такого добра в строю та на зберіганні понад 2,5 тисячі. В України "бардаків" і те менше. Доопрацюємо і буде саме воно!", - резюмував військовий експерт Олександр Коваленко.

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