Франція передасть Україні партію зброї на 195 млн євро, яку профінансує Росія

До пакета увійдуть бронетехніка і снаряди для артилерії.

Голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україна отримає військової допомоги на суму 195 мільйонів євро, яка буде профінансована сплатою відсотків із заморожених російських активів.

Про це чиновник заявив під час свого інтервʼю виданню La Tribune Dimanche.

Він заявив, що у новий пакет допомоги увійдуть 155-мм артилерійські снаряди та авіаційні бомби AASM, які використовують передані Україні французькі винищувачі Mirage 2000.

Крім того, Франція передасть Україні легкі танки AMX-10RC і бронетранспортери VAB.

Лекорню заявив, що Франція, щоб підтримати як Україну, так і власну армію, нарощуватиме виробництво військової техніки. Компанія Dassault Aviation збільшить випуск винищувачів Rafale з двох на місяць у 2024 році до чотирьох-п’яти у 2026 році.

Також влада Франції планує подвоїти виробництво авіаційних бомб AASM до 2026 року, а випуск протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) подвоїться вже у 2025 році.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала на озброєння румунський зенітний ракетний комплекс CA-95, який є копією радянського ЗРК типу "Стрела-1".

Ми раніше інформували, що Європа може швидко та економно озброїти Україну без виснаження власних арсеналів.

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