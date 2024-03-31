Франція передає ЗСУ сотні одиниць бронетехніки та ракети: коли вони будуть в Україні

Франція також розробляє боєприпаси з дистанційним керуванням у дуже стислі терміни.

У Франції анонсували передавання Україні сотень одиниць бронетехніки та ракет "Астер".

Про це розповів міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв’ю The Tribun.

Зазначається, що поставки озброєння заплановані на 2024 рік та початок 2025-го.

Ща словами Лекорню, йдеться про відомі бронетранспортери VAB, яким понад 40 років, тоді як французи переходять на бронеавтомобілі нового покоління Griffon.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібна, наприклад, наша фронтова броньована техніка (VAB): це абсолютно ключове значення для мобільності військ... Це старе обладнання, яке все ще працює, зможе принести пряму користь Україні у значних кількостях", — наголосив Лекорню.

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Крім того, він додав, що Франція також розробляє боєприпаси з дистанційним керуванням у дуже стислі терміни. Планується доставити їх до України до початку цього літа. Зокрема, влада квапить оборонну промисловість, щоб забезпечити потреби своєї армії та довгострокову підтримку України.

Раніше ми повідомляли, що Франція передаватиме Україні військове обладнання, строк дії якого закінчився, замість його утилізації.

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