Франція показала, що не збирається припиняти допомогу Україні: Defense Express про передачу ракет SCALP

Передача українським військовим чергової партії далекобійних ракет SCALP показує, що Франція не збирається відмовлятись від системної підтримки України у довгостроковій перспективі.

Таку думку в етері Еспресо висловив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Таке постачання можуть здійснювати на постійній основі, забезпечуючи нашу авіацію необхідною кількістю ракет. Крім того, Франція зараз готує авіацію у вигляді літаків Mirage 2000-5, які в середньостроковій перспективі стануть одними з основних літаків для застосування цих ефективних ракет. Це може бути дуже потужним чинником у руках сил оборони України для протидії агресору", - сказав Рябих.

Він нагадав, що Україна раніше вже отримувала ракети даного типу.

"Відомо про декілька десятків таких ракет, про які повідомляли засоби масової інформації, зокрема, про наміри передавати або саме постачання. Ми бачили результати застосування подібних ракет на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в Криму та Луганській області, по військових цілях окупантів. Зараз ми можемо орієнтуватися на заяву міністра оборони Франції про постачання подібних ракет як виконання обіцянки президента Макрона, яку він дав президенту України. Це більше політичне рішення, і таким чином Франція показує, що не буде відмовлятися від системної підтримки України. Ці 10 ракет або десяток, як було сказано, можуть означати не буквально десяток. Можливо, їх буде до сотні", - повідомив Рябих.

Він додав, що ці ракети значно підсилять військово-повітряні сили Збройних Сил України, якщо такі поставки будуть регулярними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція надасть Україні ракети SCALP.

Крім того, ми раніше інформували, що новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово натякав на те, що планує скоротити допомогу Україні. Британія і Франція хочуть цьому завадити.

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