Франція виготовить для України десятки артсистем "Цезар" вже 2024 року: Зеленський мав розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність очільнику Франції Еммануелю Макрону за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" та боєприпаси до них 2024 року.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні вдень 18 січня.

За його словами президенти докладно обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО.

"Я вдячний за активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну. Розповів про початок підготовки Глобального саміту миру. Важливо залучити якнайширше коло країн до участі в ньому", - додав Зеленський.

За його словами, вже доручено політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.

Нагадаємо, стало відомо, що Франція буде постачати Україні до 50 ракет щомісяця до кінця 2024 року. Також Париж збільшить постачання артилерійських боєприпасів.

Також очільник Франції Еммануель Макрон має підписати угоду про постачання Україні нової зброї, зокрема ракет SCALP.

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