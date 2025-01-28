Французькі Mirage 2000: як ці винищувачі змінять оборонні можливості України

Незабаром Україна може отримати французькі винищувачі Mirage 2000-5, які виконуватимуть дві основні функції, зокрема підсилення протиповітряної оборони (ППО).

Як пояснив авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна, перш за все, ці винищувачі можуть використовуватись як носії ракет Storm Shadow.

Ще одна важлива роль цих літаків — посилення ППО. Проте, за словами експерта, тут слід бути обережними, оскільки українські Сили оборони вже використовують F-16, і винищувачам краще уникати зон, де працюють зенітно-ракетні комплекси (ЗРК).

“Треба "нарізати" окремо одним, окремо іншим. Тому я не думаю, що вони будуть в першу чергу використовуватись як винищувачі ППО. Хоча вони можуть виконувати багато функцій: скидати крилаті бомби, ті самі французькі AASM Hammer, і запускати антирадарні ракети для забезпечення прориву ворожої ППО”, — зазначив Романенко.

Нагадаємо, що українські Повітряні сили отримають Mirage 2000-5 від Франції до кінця першого кварталу 2025-року.