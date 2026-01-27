Storm Shadow / © Associated Press

Франція не підтримує план зі спрощення механізму закупівлі британських крилатих ракет Storm Shadow для України в межах нового європейського фінансового інструменту.

Про це пише The Telegraph, ознайомившись із документами нового європейського оборонного плану.

У матеріалі зазначається, що коаліція з 11 країн ЄС запропонувала пом’якшити правила, які дозволили б офіційному Києву використовувати кредит у розмірі 90 млрд євро для придбання британської зброї.

«Коаліція з 11 країн ЄС запропонувала послабити правила, що дозволяють офіційному Києву використовувати кредит у розмірі 90 млрд євро для купівлі британської зброї. Однак Франція хоче, щоб ці гроші були витрачені всередині ЄС», — йдеться у статті.

Видання пояснює, що чинний план використання цього кредиту, дві третини якого мають бути спрямовані на закупівлю озброєння для ЗСУ, передбачає пріоритет європейської та української оборонної промисловості над закупівлями за межами Євросоюзу.

Водночас, за даними документів, з якими ознайомилася The Telegraph, українські військові чиновники оцінили, що у 2026 році Україні знадобиться військова техніка, вироблена за межами ЄС, на загальну суму 24 млрд євро.

«Ця цифра здебільшого стосується постачань американських систем протиповітряної оборони Patriot і перехоплювачів PAC-3, але ракети дальньої дії були визначені як ще одна потреба, яку європейські країни, можливо, не зможуть задовольнити», — пише видання.

У публікації зазначається, що європейські чиновники з коаліції розглядали британську крилату ракету Storm Shadow як можливий варіант для заповнення цієї прогалини.

За даними The Telegraph, вони запропонували чотирирівневу систему, яка могла б поставити Велику Британію вище за США у пріоритетності закупівель, якщо Лондон зможе задовольнити оборонні потреби України.

Втім, за словами одного з дипломатичних джерел, Франція не погоджується з цією ініціативою.

«Париж перебуває в центрі зусиль із забезпечення стратегічної автономії ЄС від своїх союзників, здебільшого від США, через розрив відносин із президентом Дональдом Трампом через його погрози захопити Гренландію», — зазначає видання.

Джерело розповіло, що Франція наполягає: будь-які кошти, передані Україні, мають передусім сприяти розвитку оборонної промисловості самого Євросоюзу, навіть якщо це суперечить нагальним оборонним потребам Києва.

Такий підхід уже викликав внутрішню критику, оскільки, за оцінками, може обмежити здатність України ефективно захищатися, зокрема від російських повітряних атак.

«Спробу запобігти впливу Франції підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди», — повідомив співрозмовник видання.

За його словами, ще вісім країн, включно з Німеччиною, висловилися на підтримку більш сприятливого підходу до Великої Британії, однак офіційно не приєдналися до цієї коаліції.

Раніше повідомлялося, що Франція не долучиться до плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом, який передбачає закупівлю європейськими країнами американської зброї для України.

Ми раніше інформували, що Європейському Союзі виникли серйозні розбіжності щодо використання €90 млрд кредиту, який планують надати Україні. Причиною стала можливість закупівлі американського озброєння за ці кошти.