Франція допомагає Путіну кошмарити Україну балістикою: Київ розкрив деталі нової ракети РФ

Обстріли України / © ТСН.ua

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У балістичних ракетах РМ-48У, які російські окупанти запускають по Україні з комплексів С-400 та С-300ПМ, виявили французькі лазерні модулі 3SP Technologies, призначені для гіроскопів.

Про це стало відомо під час брифінгу уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, повідомляє «Мілітарний«.

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Зазначається, що під час заходу представили охолоджувальний лазерний модуль виробництва французької компанії 3SP Technologies, який було виявлено в ракеті РМ-48У.

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Такий компонент використовується у волоконно-оптичних гіроскопах, а також у деяких типах твердотільних кільцевих лазерних гіроскопів.

Залежно від типу, ці компоненти виконують функції в інерціальних навігаційних системах високої точності, до яких належать відповідні гіроскопи. Зокрема, вони можуть використовуватися як джерело накачування для активного волокна у волоконно-оптичних гіроскопах інтерферометричного типу, а також для твердотільних і ВБР-лазерів у кільцевих гіроскопах.

Крім того, у ракеті РМ-48У використовуються 12-канальні антени «Комета», у складі яких є американські комплектуючі.

Перше підтверджене застосування цього типу ракет, оснащених уламково-фугасною бойовою частиною масою близько 150–180 кг, відбулося в ніч проти 20 січня. Після російського удару українська сторона тоді виявила уламки РМ-48У.

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Ракети цього типу також фіксували серед засобів ураження, які російські війська застосували під час масованого удару 2 червня.

Ще один випадок використання РМ-48У зафіксували 19 липня. Тоді Росія здійснила масштабну ракетно-дронову атаку по Україні.

Росія розробила РМ-48У на основі зенітної ракети сімейства 48Н6. Її призначенням є ураження наземних цілей, а також перевантаження протиповітряної оборони противника.

Останнім часом російські війська збільшили застосування РМ-48У під час масованих комбінованих атак по Україні.

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На початку червня Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що Росія більш ніж удвічі наростила темпи виробництва цих ракет. На 2026 рік російське керівництво запланувало виготовлення понад 480 одиниць РМ-48У.

Раніше повідомлялося, що через остаточний крах переговорних форматів Кремль розглядає можливість різкого посилення ракетного терору та готує масвані удари балістикою по центру Києва та інших великих містах.

Ми раніше інформували, що візит американського генерала Кіта Келлога до Києва збігся із припиненням масованих російських атак.

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