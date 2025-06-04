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Французькі винищувачі Mirage 2000 "намалювали" тризуб над Чорним морем (фото)
Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 здійснив демонстраційний політ над Чорним морем.
Французькі винищувачі Mirage 2000 пролетіли над Чорним морем за маршрутом, який проклали у вигляді національного герба України.
Про це повідомили і оприлюднили фото Повітряні Сили ЗС України.
«Особливістю цього польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України», — повідомили там.
Цей маршрут одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24.
Його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу, він з’явився у стрічках новин соціальних мереж, у ЗМІ та на екранах смартфонів.
«Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною», — йдеться у повідомленні.
«Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників. Повітряні Сили Збройних Сил України висловлюють вдячність французьким партнерам за цю чітку та публічну демонстрацію підтримки», — йдеться у повідомленні.
Додамо, що французькі бойові літаки Mirage 2000 вже стали важливою частиною українського повітряного щита.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про нову військову допомогу Україні, що становить 2 млрд євро і назвав зброю, яка потрапить до України.
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