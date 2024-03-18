Генерал-лейтенант ЗСУ, повідомив, як можна переламати домінування росіян у повітряній війні

Окрім того, що російська бойова авіація домінує у небі, від початку 2024 року перевага в артвогні вздовж лінії фронту становить 7 до одного на користь ворога.

Росія оцінила нинішні виробничі можливості України та країн союзників і використовує свою перевагу у боєприпасах, фактично не зменшуючи інтенсивності вогню.

Про це сказав генерал-лейтенант, заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк "Укрінформу".

Перевага ворога в артилерійському вогні — 7:1

За словами Гаврилюка, від початку 2024 року перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7 до одного на користь ворога.

"У Кремлі розраховують, що їм вистачить снарядів для домінування на полі бою ще на тривалий час. Цей вогневий вал забезпечують не лише російські заводи. Північнокорейський режим допомагає росіянам з озброєнням у значній кількості", — зазначив генерал-лейтенант ЗСУ.

Російська бойова авіація домінує у небі

Винищувачі російської армії активно застосовують по позиціях ХЗСУ на лінії бойового зіткнення та прифронтових районах керовані авіаційні бомби. Від початку 2024 року, а саме за 77 діб літаки противника скинули на позиції українських воїнів понад 3500 авіабомб, що у 16 разів більше порівняно з 2023 роком.

"Переламати домінування росіян у повітряній війні мають довгоочікувані F-16, що підвищить можливості Сил оборони України на землі. Але наразі ситуація така, що у нас ще немає F-16, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня. Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань з відсічі агресору", — повідомив генерал-лейтенант ЗСУ.

Нагадаємо, Україна може розгорнути F-16 вже в липні, однак лише декілька. Західні ЗМІ зазначають, що 12 українських пілотів можуть бути готовими до бойових польотів на винищувачах F-16 до літа 2024 року. Проте до моменту повернення пілотів до України їй буде передано лише шість літаків із приблизно 45, обіцяних європейськими союзниками.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: До літа F-16 можна буде побачити в повітряному просторі України - прем’єрка Данії

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